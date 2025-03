Jonah Hill w "Supersamcu" nie mógł nawet dotknąć PlayStation. Zabroniło mu Sony

Co dokładnie powiedział Seth Rogen?

Zaraz po premierze pierwszych dwóch odcinków " Studia " na festiwalu SXSW, Rogen przytoczył dziennikarzom wyjątkową ingerencję w scenariusz " Supersamca " włodarzy Sony:- powiedział Rogen - dodał.Co ciekawe, twórcy faktycznie dostosowali się do zaleceń studia. W finalnej wersji filmu grany przez Hilla Seth nie ma styczności z konsolą marki Sony w odróżnieniu od (milszego) Evana, granego przez Michaela Cerę . W jednej ze scen bohater gra na PlayStation 2 w "The Gateway: Black Monday".Przypomnijmy, że " Supersamiec " jest pierwszym dzieckiem współpracy scenariuszowej Setha Rogena Evana Goldberga . Film o eskapadach licealnych przyjaciół napisali jeszcze wówczas, gdy sami chodzili do szkoły, opierając większość wydarzeń na własnych przeżyciach i doświadczeniach. Wyprodukowany przez Judda Apatowa i nakręcony przez Grega Mottolę film otworzył karierę komediowego duetu, dziś uchodząc powszechnie za jedną z najwybitniejszych komedii XXI wieku.