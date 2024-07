Sharon Stone rozstawi mężczyzn po kątach

Nadchodzi "Nikt 2". Co wiemy o filmie?

Zwiastun filmu "Nikt"

to film akcji, którego gwiazdą był. Wcielał się w Hutcha. Jest pomijany i niedoceniany jako mąż i ojciec. Przyjmuje wszelkie upokorzenia na klatę i nigdy nie okazuje irytacji. Ale kiedy jego córka w wyniku napadu traci swoją ukochaną bransoletkę z kotkiem, Hutch osiąga stan, w jakim nikt dotąd go nie widział.Co się stanie, gdy wieczne popychało wreszcie stawi opór? Hutch zmienia się ze zwykłego taty w nieustraszonego wojownika i zabiera swych wrogów na szaloną jazdę prowadzącą do porażającej zemsty.Bob Odenkirk oczywiście powróci. Sharon Stone to nowy obsadowy nabytek i zagra główny czarny charakter.Szczegóły fabuły nie zostały na razie ujawnione. Nad scenariuszem pracowali:oraz sam Odenkirk . Za kamerą stanie, reżyser " V/H/S/94 " i " Przychodzi po nas noc ".