Shia LaBeouf przyznaje, że miał myśli samobójcze

Kontrowersje wokół Shii LaBeoufa

Shia LaBeouf o myślach samobójczych

Shia LaBeouf przyznał, że rozważał samobójstwo, gdy jego kariera przechodziła kryzys. "Mój świat się rozpadł" – powiedział aktor.Od dłuższego czasu ekscesy Shii LaBeoufa przyciągają uwagę mediów częściej niż jego dokonania zawodowe. Aktor uczestniczył w kilku wypadkach samochodowych i został skierowany przez sąd na odwyk. Będąc pod wpływem alkoholu, zakłócił wystawiany na Broadwayu "Kabaret" z udziałem Emmy Stone FKA Twigs , była partnerka, która zagrała z nim w filmie " Słodziak ", oskarżyła go o liczne przypadki przemocy. Wytoczony przez nią proces rozpocznie się w kwietniu.Aktor miał wystąpić w "Nie martw się, kochanie", najnowszym filmie Olivii Wilde , został jednak zwolniony. W wywiadzie udzielonym portalowi Variety reżyserka wytłumaczyła, że nie podobał jej się sposób, w jaki pracuje LaBeouf – powiedziała. LaBeouf sam zresztą przyznał, że energię do gry czerpie z konfliktowych sytuacji. Takie podejście skończyło się dla niego ostracyzmem w branży.– mówił w jednym z wywiadów. Shia LaBeouf przyznał, że kiedy jego kariera osiągnęła najniższy punkt, rozważał samobójstwo.– powiedział w wywiadzie wideo z katolicką organizacją Word on Fire –Aktor powiedział także, że jego życie uratowała konwersja na katolicyzm. Aktor skłonił się ku wierze, gdy przygotowywał się do tytułowej roli w filmie " Padre Pio ", najnowszej produkcji Abla Ferrary opowiadającej o kontrowersyjnym mnichu. Premiera dzieła odbędzie się podczas zbliżającego się festiwalu w Wenecji.