Shia LaBeouf pisze scenariusz. To film o Auschwitz!

Auschwitz według gwiazdy "Transformers"

Getty Images © Frazer Harrison



Shia LaBeouf: upadek aktora i (kolejny) comeback

Zwiastun filmu "Padre Pio"

Ferrara w wywiadzie udzielonym The Film Stage powiedział, że LaBeouf przygotowuje scenariusz filmu opowiadającego o. Niestety nie uchylił rąbka tajemnicy. Nie wiemy więc dokładnie, o czym będzie opowiadał planowy projekt.Wiemy za to, kto stanie za kamerą filmu. Będzie to sam Ferrara , który ewidentnie chce kontynuować współpracę z aktorem.Pod koniec drugiej dekady XXI wieku wydawało się, że Shia LaBeouf jest fali wznoszące, że kontrowersje i skandale ma już za sobą. Aktor był doceniany za kilka swoich ról, w tym w bardzo dobrze przyjętym filmie. Istniała nawet możliwość dołączenia przez niego do kinowego uniwersum Marvela Problemy pojawiły się pod koniec 2020 roku. Najpierw Olivia Wilde wyrzuciła go ze swojego filmu. Zaś w grudniu tego samego roku pozew przeciwko aktorowi złożyła jego była dziewczyna FKA Twigs . Oskarżyła go o, napaść oraz znęcanie się.W związku z tym na początku 2021 roku LaBeouf ogłosił, że robi sobiei kolejnych kilka miesięcy poświęci na pracę nad sobą.. Zagrał również w czekającym na premierę drogim widowisku Francisa Forda Coppoli Z kolei podczas ostatnich targów w Cannes ogłoszono dwa projekty z jego udziałem. Pierwszy to Davida Mameta o zamachu na JFK, w którym zagrają też Al Pacino John Travolta . Drugim jest thriller o skorumpowanym glinie, który wyreżyseruje Jon Amiel