Sinéad O'Connor nie żyje. Autorka "Nothing Compares 2 U" miała 56 lat

Sinéad O'Connor – kariera i osiągnięcia w kinie

Getty Images © Jason LaVeris

Sinéad O'Connor

Zwiastun filmu "Nothing Compares"

urodziła się w Dublinie 8 grudnia 1966 roku. Swój pierwszywydała w wieku 20 lat z gitarzystą zespołu U2 The Edge , ale zanim do tego doszło – jak sama wspominała swoje dzieciństwo i wczesne lata młodości – przeszła przez piekło. Artystka nie kryła się z tym, że w domu, w którym się wychowała, doświadczyła ze strony matki znęcania psychicznego, a jej ojciec starający się zdobyć prawa do opieki nad nią i jej rodzeństwem z racji kompletnej bezsilności w tej sprawie został przewodniczącym Divorce Action Group i udzielał się publicznie w kwestii przyznawania praw rodzicielskich mężczyznom.W wieku 13 lat O'Connor udało się uciec od matki i zamieszkać z ojcem, ale to nie oznaczało dla niej końca kłopotów. Dwa lata później trafiła do domu poprawczego za liczne kradzieże, których się dopuszczała., ale światowy rozgłos przyniosła jej płyta wydana w. I to na niej znalazła się piosenkaDo świata kina wkroczyła już w 1986, zarówno jako kompozytorka, jak i bohaterka dokumentów oraz aktorka. Jej utwory można usłyszeć między innymi w takich filmach, jakczy, gdzie pojawiła się także osobiście na ekranie. Widzowie mogą ją też pamiętać m.in. z filmuz 1992 roku, gdzie wcieliła się w Emily Bronte, autorkę książkowego pierwowzoru.W 2022 roku powstał dokument, który śledzi ścieżkę kariery Sinéad O'Connor , począwszy od wczesnych lat młodości poprzez najbardziej doniosłe, jak i najbardziej kontrowersyjne momenty jej kariery, w tym niesamowity koncert w Medison Square Garden w 1992 roku, jak i występ w Saturday Night Live, gdzie zaśpiewała utwór Boba Marleya w proteście przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu dzieci w kościele katolickim i publicznie podarła fotografię Jana Pawła II.W 2007 roku artystka wyznała podczas wywiadu dla Oprah Winfrey , że cierpi na zaburzenie afektywne dwubiegunowe.Jak dotąd nie podano przyczyny jej śmierci.