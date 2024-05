Trzy kolory: Pulpowy. "Pulp Fiction" kończy 30 lat

Getty Images © Gilbert Carrasquillo

gwiazdy "Pulp Fiction" na spotkaniu po 30 latach od premiery

zwiastun: "Pulp Fiction"

kończy 30 lat (21 maja 1994, data canneńskiej premiery) i jest to dzisiaj inny film niż w latach 90. Nie składa żadnej obietnicy, nie anonsuje już młodego talentu na miarę Orsona Wellesa , nie jest gawędą z Ameryki, której po rozpadzie Związku Radzieckiego zostało już tylko nurzanie się w konsumpcji, obrazach odsyłających do samych siebie czy też fantazjach o gangusach zmywających resztki mózgu z tapicerki samochodu po przypadkowym skasowaniu kapusia. Drugi film Quentina Tarantino to nieopierzony klasyk: kamień węgielny nowego kina zgrywy, rozwlekłej gadki i śmieszno-strasznej przemocy. To manifest oryginalności, która musi wypływać z brawurowej imitacji i odpicowywania znanych na pamięć formuł. "Pulp Fiction" jest też zapisem niespełnionych nadziei. Niewinność można stracić tylko raz, ulepić z pulpy krnąbrny majstersztyk – chyba też."Nie rozumiałem" "Pulp Fiction" przez wiele lat i brak tego zrozumienia poczytywałem sobie za coś w rodzaju cnoty. Jako nastoletni snob nie wątpiłem w swój gust, ale wiedziałem, że nigdy nie będę wystarczająco "cool", żeby cytować Tarantino, oglądać w kółko jego obsceniczne filmy i rozkoszować się dialogami oddychającymi najntisową popkulturą. Na " Forreście Gumpie " z tego samego roku wzruszałem się na maksa. Po latach widzę, że pod wieloma względami to film bardziej bezczelny – w wygładzaniu kantów historii – niż cokolwiek, co zrobił QT. Za młodziaka czciłem raczej Krzysztofa Kieślowskiego jako reżysera "głębokiego" i "uduchowionego".. W 1994 roku miałem dwa lata, więc całe to zamieszanie z Cannes doszło do mnie po sporym upływie czasu. Jeszcze później zdałem sobie sprawę, że opłakując pominięcie Kieślowskiego, stałem się mimowolnym uczestnikiem krajowej histerii i stypy po "kinie artystycznym".Wrzucam tyle cudzysłowów, bo wszystkie te słowa zmieniły dla mnie znaczenie. Gdzie indziej lokuję tzw. artyzm, gdzie indziej szukam głębi, duchowość – cóż, jeśli jej poszukuję, to raczej nie w wymęczonych " Trzech kolorach ". Kieślowski stworzył grunt pod niestrawne europejskie koprodukcje XXI wieku, gromadzące twórców z paru krajów, którzy spotykają się na planie w Paryżu czy Berlinie i odwalają jakąś obyczajówkę: śmierć, kryzys, samotność, mijanie się w anonimowym mieście jako kondycja ponowoczesnego mieszczucha. Tymczasem,. A jednak wzniosłą matrycę Kieślowskiego znaliśmy już z " Dekalogu "; pulpowe arcydzieło Tarantino musieliśmy zinterpretować sobie nad Wisłą od zera.No dobra, może nie tak, że od razu od zera. Przecież w 1992 otwarto w Warszawie pierwszą restaurację McDonald’s. Jacek Kuroń przecinał wstęgę; jest dostępna Polska Kronika Filmowa dokumentująca to wydarzenie. Fast food jako przyjemność przenoszona drogą wolnorynkową był tematem jakoś tam rozpracowanym i spolszczonym. Ów. Dorzucanie lektora do potocznej, naszpikowanej smaczkami, mocno rozwichrzonej gadki Tarantino to oczywiście zbrodnia, ale Knapik wespół z tłumaczką Elżbietą Gałązką-Salamon byli, cytując tytuł klasyka Janusza Majewskiego, "zbrodniarzami, którzy ukradli zbrodnię". Dlaczego?Trudno było mi zrozumieć fenomen "Pulp Fiction", bo mamucia historyjka QT (2,5 godziny projekcji!) doszła do nas obudowana sprzecznymi sygnałami. Szacowne kino "złotopalmowe"? Amerykańskie arcydzieło? Barbarzyńska mamałyga? Znak, że dzikusi przejmują stery światowej popkultury? Apoteoza komercyjnego mainstreamu, ale wypieszczona w kręgu indie? Autorskie kino totalnej wtórności? Chłopięce bazgroły zdradzające analne i oralne fascynacje? Konfuzję widać w języku, na czele z kliszami w rodzaju "postmodernistycznej gry" i "zabawy z konwencją", które na stałe przylgnęły do instrukcji obsługi Tarantino, ale nijak nie pomogą nam zrozumieć eksplozji fanowskiego uwielbienia i statusu reżysera jako medialnej supergwiazdy.– by znów wrócić na pop-śmietnik traktowany jako najlepsza miejscówka pod słońcem. Napięcie między akceptacją szmiry z całym dobrodziejstwem inwentarza a reżyserskim, samoświadomym kozaczeniem à la Jean-Luc Godard to mistrzowski, niemożliwy do podrobienia gest Tarantino (a naśladowców były dziesiątki, lub też, jeśli chcemy wyjść poza wyśmiewany przez Julesa system metryczny: tuziny). Polska wersja filmu z Tomaszem Knapikiem z genialnym wyczuciem zachowuje tę dwoistość. Kiedy Knapik podaje kultową linijkę: "Zed zszedł" (Zed’s dead), to dostajemy nie tylko zachowujące rytm oryginału, potoczne, wspaniałe tłumaczenie, ale też barwę głosu i tonację Knapika. On doskonale wiedział, że jako lektor, który przeczytał w życiu niejednego filmowego śmiecia, jest gdzieś na ziemi niczyjej między Złotą Palmą a jednorazową kuchnią serwowaną w Big Kahuna Burger.Być może polskie kompleksy odpowiadają za przekonanie, że jako widzowie "Pulp Fiction" mieliśmy masę lekcji z popkultury do nadrobienia – i im szybciej to zrobimy, tym szybciej docenimy wybitność Tarantino.(telewizyjny duet Gene Siskel & Roger Ebert złapał vibe filmu, ale jakby nie do końca; panowie narzekali za to, że medialny Quentin wyskakuje z lodówki) oraz we Francji (kiedy Tarantino odbierał Złotą Palmę jedna z osób na widowni krzyczała: "faszysta"). Zgaduję, że także w Iraku, Bangladeszu, Turcji, Korei, Brazylii i Nigerii nie wszyscy złapali, co tu zostało upichcone. Mam tylko nadzieję, że nikt się z tego powodu nie biczował.Odbierając Złotą Palmę, Tarantino podziękował, tak, "braciom Weinstein", ale przede wszystkim ukłonił się swoim aktorom – temu zastępowi niebanalnych twarzy i silnych osobowości, które wprawiają maszynerię jego nerdowskiego scenariusza w ruch. "Pulp Fiction" to mocno literacki film, gada się tu tyle, co w filmach Érica Rohmera i w dramatach szekspirowskich. Jakość tych rozmów to jedno, druga sprawa to kuloodporny casting.Tarantino wychował się na Pauline Kael, czyli na literackich, obszernych, wybuchowych recenzjach, które stanowiły zapis doświadczania kina niemożliwy do podrobienia (trochę jak język samego QT). Jednym z największych wkładów Kael w krytykę filmową były jej niekiedy wielostronicowe opisy tego, jak aktorstwo i energia aktorów działają w konkretnym filmie. Krytyczka "New Yorkera" zdawała relację z dwugodzinnego obcowania z Marlonem Brando lub Dustinem Hoffmanem w sposób, który nie przypominał niczego, co napisano wcześniej lub później. Wyobrażam sobie, że Taratino czytał te teksty z wypiekami na twarzy i myślał: "Czy kiedyś uda mi zrobić film, w przypadku którego o każdej kreacji będzie można napisać tak odjechany elaborat?".Udało mu się już w 1994 roku.(nawiązując do książki "Watching Them Be" Jamesa Harveya o aktorstwie) – podglądać gwiazdy i gwiazdorów po drugiej stronie ekranu, czyli w ich naturalnym środowisku. Niczym Winston Woolf ( Harvey Keitel ) przechadzający się po złomowisku w garniturze z muszką i z uśmiechem na ustach, QT doglądał, by na jego elokwentnym śmieciowisku wystąpili najlepsi, a raczej: ci najbardziej "cool".Wracam do tego wątku, bo co jeśli moja niechęć do "Pulp Fiction" brała się nieświadomie z resentymentu wobec Samuela L. Jacksona ? Jakkolwiek bym się starał, nigdy nie będę tak atrakcyjnie nawijał o masażu stóp, ćwierćfunciakach, Biblii i masie innych trywialnych rzeczach. Oczywiście, dziś wiem, że tak samo myślał sam Tarantino, którego dwuznaczna fascynacja kulturą czarnych to odrębny temat (zostawię tylko anegdotę z planu: Jackson uczący reżysera, że ma raczej mówić "N-I-G-G-A-H, nigga", a nie "nigger"). Jackson, osobowość komiczna kalibru nieodżałowanego Richarda Pryora, to jeden z najlepszych warsztatowo żyjących amerykańskich aktorów i esencja filmu, który tandetę obraca w fetysz, fast food – w gourmet monolog, a starotestamentowe proroctwa – w gangsterskie impro.Nauczyłem się szanować "Pulp Fiction", mogę chyba już nawet powiedzieć, że bardzo ten film lubię. Jedna sprawa ma tylko dla mnie gorzki posmak. Tarantino wynosi popkulturowy kicz kilka poziomów do góry, udaje mu się to jak nikomu, ale samo to wynoszenie wcale nie jest gwarancją sukcesu lub przyjemności. Wręcz przeciwnie: nie lubię kulturowego trendu uszlachetniania śmiecia, tworzenia "artystycznych horrorów", "ambitnych westernów", "ironicznych przetworzeń". Nudzi mnie to niezmiernie, bo często brakuje w tych próbach witalności, energii, autentycznej zajawki. Kino Ariego Astera Damiena Chazelle'a to koronne dowody w sprawie.Zestawiając obok siebie " Pulp Fiction ", " Pewnego razu... w Hollywood " i narrację wokół dziesiątego, rzekomo ostatniego filmu Tarantino, mam wrażenie, że w tę pułapkę wpadł także on sam. Tarantino to klasyk, a klasykom stawia się pomniki. W gorączce domykania własnego dorobku i cementowania własnej relacji z historią kina – "Pewnego razu... " i zbiór tekstów krytycznych "Spekulacje o kinie" to elementy tej strategii – QT przemienił się z bystrzaka kręcącego kino, które ma dzielić widownię (jak mówił o sobie w Cannes) w celebrowanego, statecznego autora. Łączy się z tym oczywiście utrata niewinności, ale też utrata swobody i brulionowej, głupkowatej jakości, która zapewniła "Pulp Fiction" nieśmiertelność. Z drugiej strony, czego innego można było się spodziewać? Po porządnym śmieciowym posiłku zostają przecież resztki ketchupu i wspomnienie błogiego kalorycznego haju. Resztę oddaje się na recykling.