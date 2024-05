"The Smashing Machine": Dwayne Johnson jako legendarny wrestler Mark Kerr (FOTO)

Kliknij, aby powiększyć



Dwayne Johnson i Benny Safdie łączą siły

Dwayne Johnson: kariera wrestlera

Za kamerą stoi, który wraz z bratem Joshem nakręcił głośne dramaty sensacyjne " Good Time " oraz " Nieoszlifowane diamenty ".będzie jego pierwszym solowym reżyserskim przedsięwzięciem. Realizację sfinansuje słynące z promocji kina autorskiego studio A24.Urodzony w 1968 roku Mark Kerr ma na koncie ponad dwa tuziny tytułów mistrzowskich MMA. Ponadto dwa razy zdobył mistrzostwo wagi ciężkiej UFC, a także wygrał światowy turniej Vale Tudo. Cieniem na jego spektakularnej karierze sportowej kładło się uzależnienie od leków przeciwbólowych. Film opowie o tym, co działo się w życiu Kerra w 2000 roku. Był to czas, kiedy wojownik zmagał się z problemami zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.- mówi Noah Sacco z A24.ma być najbardziej wymagającą rolą dramatyczną w całej karierze Johnsona, który do tej pory specjalizował się w kinie akcji i komediach. Gwiazdor pracuje nad biografią Kerra od 2019 roku.jest emerytowaną legendą wrestlingu, biznesmenem, producentem filmowym i jednym z bardziej kasowych aktorów w dziejach Hollywood. Wszystkie filmy z jego udziałem zarobiły na całym świecie ponad 10,5 mld dolarów. Do najbardziej znanych tytułów w jego filmografii należą seria " Szybcy i wściekli ", dwie części " Jumanji ", " San Andreas " oraz " Czerwona nota ".