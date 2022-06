Smerfy wracają do kin. Film o ich przygodach szykuje reżyser "Kota w butach"

Paramount przygotowuje cykl filmów o Smerfach



Smerfy - historia



20 grudnia 2024 roku na ekrany trafi animowany musical o przygodach Smerfów, który wyreżyseruje Chris Miller (" Shrek Trzeci ", " Kot w butach "). Paramount Animation i Nickelodeon Animation ujawniły plany realizacji filmu w trakcie odbywającego się we francuskim Annecy Międzynarodowego Festiwalu Animacji.Przypomnijmy, że na początku tego roku Paramount i Nickelodeon nawiązały współpracę z właścicielami praw do postaci Smerfów, LAFIG Belgium oraz IMPS. Umowa zakłada realizację serii filmów o przygodach magicznych niebieskich stworzeń. Musical Millera według scenariusza Pam Brady (" Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami ") będzie pierwszym z nich.- powiedziała Ramsey Naito, która od września kieruje Paramount Animation.Autorem Smerfów jest belgijski rysownik Pierre Culliford znany lepiej jako Peyo . Bohaterowie zadebiutowali w 1958 roku w krótkim komiksie drukowanych na łamach gazety. Smerfy szybko zyskały olbrzymią popularność. Z czasem doczekały się własnego serialu animowanego (1981-1990), serii zabawek i gadżetów, gier wideo, produktów spożywczych, a także parków rozrywki.Ostatnim hollywoodzkim studiem, które posiadało prawa do realizacji filmów o Smerfach, było Sony. W latach 2011-2017 wytwórnia wypuściła trzy tytuły, które zarobiły w kinach ponad miliard dolarów. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu " Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski ".