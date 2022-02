Smerfy wracają do kin! Nowy film na Boże Narodzenie 2024 roku

Smerfy - nowy film w planach

Smerfy - historia

Zwiastun filmu "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski"

Smerfy wracają do Hollywood. I to w wielkim stylu. Właściciele praw do marki podpisali właśnie umowę o partnerstwie z Nickelodeon Animation i Paramount Animation. Jest to rozwinięcie współpracy, która rozpoczęła się w 2020 rokuZgodnie z umową jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad animowanym musicalem " The Smurfs ". Ponieważ projekt jest we wstępnej fazie rozwoju, jego szczegóły nie są znane. Wiemy jednak, że scenariusz przygotuje Pam Brady , zdobywczyni nagrody Emmy za " Miasteczko South Park ".Film ma trafić do kin. Paramount już wyznaczyło datę amerykańskiej premiery. To 20 grudnia 2024 roku.Przy okazji ogłoszono również, że powstanie drugi sezon serialu animowanego " Les Schtroumpfs ". Będzie się składał z 26 odcinków.Smerfy powstały w 1958 roku, gdy belgijski rysownik komisowy Peyo umieścił je na planszach gazetowego stripu. Wersja telewizyjna, pojawiła się w postaci serialu emitowanego przez stację NBC od 1981 roku. Kreskówka doczekała się 256 odcinków i wielu nagród Emmy.Ostatnim hollywoodzkim studiem, które posiadało prawa filmowe, było Sony. Wykorzystało je do realizacji w sumie trzech produkcji, które zarobiły w kinach ponad miliard dolarów. Pierwszą z nich były " Smerfy " z 2011 roku, drugą " Smerfy 2 ". Oba powstały w technice łączącej grę żywych aktorów z komputerową animacją. W 2017 roku swoją premierę miały " Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski ", tym razem w całość zrealizowane jako animacja.