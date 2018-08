BIULETYN: "Detective Pikachu" dostaje pierwszy plakat

W sieci pojawił się pierwszy plakat filmu. [za: Collider] Joshua Jackson , Christopher Jackson i Adepero Oduye dołączyli do obsady nowego serialu Avy DuVernay . Będzie to prawdziwa historia pięciu afroamerykańskich i latynoskich nastolatków z Harlemu. W 1989 roku zostali aresztowani i oskarżenie o gwałt na białej kobiecie w Central Parku. Media natychmiast uczyniły z nich potworów domagając się kary śmierci. Sądy dwukrotnie potwierdziły ich winę i skazał na więzienie, choć byli niewinni. Dopiero przyznanie się prawdziwego gwałciciela sprawiło, że w 2014 roku zostali oczyszczeni z zarzutów. Pozwali Nowy Jork i otrzymali 40 milionów dolarów zadośćuczynienia. [za: Deadline]Do obsady dziewiątego sezonu serialudołączyły dwie gwiazdy telewizyjnej komedii: Katey Sagal Courteney Cox . [za: Variety] Scott Derrickson wyprodukuje dla stacji Showtime serial. Będzie to ekranizacja powieści Scotta Thomasa, do której pisarz sam przygotuje scenariusz. Jest to historia czwórki pisarzy specjalizujących się w mrocznych i krwawych opowieściach. Niechętnie zgadzają się spędzić Halloween w domostwie cieszącym się bardzo złą sławą. Ich obecność sprawia, że przebudził się złowrogi byt, który zacznie ich prześladować. [za: Deadline]Reżyser Chris Miller szykuje nowy film. Jego szczegóły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że powstanie dla Reel FX Animation Studios, a jego akcja rozgrywać się zarówno w naszym świecie jak i w świecie pełnym fantastycznych stworzeń. [za: Deadline] Christine Ko znaleźli się w obsadzie filmu. Będzie to wielopokoleniowa opowieść o dalekosiężnych decyzjach błędnych życiowych decyzji. Akcja rozgrywać się będzie na przestrzeni dziesięcioleci, zaczynając się w latach 50. na Tajwanie, a kończąc współcześnie w Nowym Jorku. Alan Yang , reżyser i scenarzysta obrazu, inspirował się historią swojej własnej rodziny. [za: The Hollywood Reporter]Serialdoczeka się nowej wersji. W tej wersji Samantha będzie czarnoskórą kobietą. Jej mąż Darren pozostanie białym mężczyzną. [za: Deadline]