Kratos z "God of War" będzie prowadzącym podcastu dzięki AI?

Do sieci trafiła informacja, że Sony opatentowało rozwiązanie, które zakłada wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia spersonalizowanych podcastów dla graczy, prowadzonych przez postacie z gier PlayStation.
AI sprawi, że posłuchamy podcastów postaci z gier?
Jak wynika z opublikowanego w bazie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej zgłoszenia patentowego zatytułowanego "LLM-Based Generative Podcasts for Gamers"
, technologia miałaby analizować dane z profilu użytkownika PlayStation, a następnie generować dopasowany do niego podcast informacyjny. Treści byłyby czytane przez głosy znanych bohaterów z gier, takich jak Kratos
z "God of War
" czy Jin Sakai
z "Ghost of Tsushima
". W opisie patentu wskazano, że obecne platformy gamingowe nie mają możliwości dostarczania unikalnych i ukierunkowanych treści informujących graczy o wydarzeniach na platformie, a proponowane rozwiązanie ma wypełnić tę lukę.
System opierałby się na dużym modelu językowym (LLM), który identyfikowałby zainteresowania gracza na podstawie jego aktywności i generował odpowiedni zestaw wiadomości.
Zgodnie z dokumentacją, podcast mógłby być uzupełniany materiałami wideo, zwiastunami, zrzutami ekranu oraz innymi multimediami. W zgłoszeniu znalazła się również informacja, że generowane audio może zawierać żarty skierowane bezpośrednio do użytkownika.
Do wniosku patentowego dołączono grafiki pokazujące, jak takie podcasty mogłyby być prezentowane na pulpicie konsoli PlayStation, także w formie wideo, z wirtualnymi "prowadzącymi" na ekranie.
W dokumentach nie ma informacji na temat ewentualnego wynagradzania aktorów głosowych, których głosy byłyby wykorzystywane przez system AI. Patent został złożony w 2024 roku, a jego publikacja nastąpiła dopiero teraz.
"God of War" - zwiastun gry