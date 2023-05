Stanley Tucci o swojej walce z rakiem języka: Jedzenie smakowało wiadomo jak

Stanley Tucci dzieli się doświadczenia z leczenia raka języka

Stanley Tucci pokonał raka

– wspomina.(około 14 kilogramów – przyp.red.)Tucci twierdzi, że leczenie zakończyło się pełnym sukcesem. Nie ukrywa też, że samo doświadczenie walki z chorobą nowotworową mocno go psychicznie postarzało.. Nie był operacyjny. Jedynym ratunkiem było leczenie wysokimi dawkami chemio- i radioterapii. Tucci wyznał, że początkowo był przeciwny takiemu leczeniu. Był bowiem świadkiem tego, co chemia i radiacja robiły jego żonie, która walczyła z rakiem piersi. Ostatecznie zgodził się i – jak mówi – to było to bardzo ciężkie przeżycie.