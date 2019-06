Stanley Tucci jako Riddler? A może Doktor Octopus?

Getty Images © Alexander Koerner



Portal We Got This Covered nie przestaje zaskakiwać informacjami dotyczącymi produkcji komiksowych widowisk. Najnowsze dotyczą Stanleya Tucciego , który najwyraźniej ma szansę pojawić w aż dwóch konkurencyjnych uniwersach.Warner Bros. umieściło podobno aktora, który ma już na swoim koncie obecność w MCU (pojawił się w) na liście kandydatów do zagrania Edwarda Nygmy. Postać znana jest lepiej pod swoich złowrogim przezwiskiem - Riddler (Człowiek-Zagadka). Czarny charakter ma być jednym z sześciu głównych złoczyńców, z którymi będzie się musiał zmagać tytułowy bohater filmu Matta Reevesa Z kolei Sony Pictures jest ponoć zainteresowane zaangażowaniem Tucciego do widowiska. Projekt jest w bardzo wstępnej fazie planowania i na razie nie znamy jego szczegółów. Według WGTC obraz ma być historią upadku Ottona Octaviusa, wielkiego naukowca, który stał się geniuszem zbrodni. Tucci oczywiście miałby zagrać tytułową postać.