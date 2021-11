Strach, przemoc, obłęd, tajemnice, czarny humor i premiery na 7. Splat!FilmFest

Najlepsze tegoroczne horrory, filmy gore, thrillery, krwawe komedie i mroczne dramaty nadciągają do Polski, to znak, że zbliża się 7. edycja najbardziej niepokornego i wywrotowego festiwalu w kraju.Splat!FilmFest w tym roku straszy aż w trzech miastach i online! Widzowie żądni wrażeń mogą wybrać się do Lublina (17-21 listopada, Kino CSK, Centrum Spotkania Kultur), Warszawy (1-5 grudnia, Kino Muranów) lub – po raz pierwszy – do Wrocławia (24-28 listopada, Kino Nowe Horyzonty). Ale to nie wszystko: gdy błysk światła po ostatnim pokazie wygoni już z kina ostatnich zapaleńców, gatunkowe atrakcje przeniosą się w przestrzeń wirtualną – Splat!FilmFest ONLINE trwa od 6 aż do 19 grudnia.Fanów mocnych wrażeń z pewnością zainteresuje bogata sekcja STRACH I TERROR, zbierająca najbardziej przerażające i brutalne filmy z tegorocznej edycji festiwalu. W niej między innymi " Bull " – surowa i bezwzględna opowieść o zemście w reżyserii znanego z serialu " Broadchurch Paula Andrew Williamsa , ponura i deterministyczna saga southern gothic o naznaczonej traumą rodzinie Grahamów, czyli " Co widział Jozjasz " oraz tajwański " Smutek " – prawdopodobnie najbardziej drastyczny film w historii Splat!FilmFest, w którym zmutowany wirus wyzwala w mieszkańcach Taipei nieokiełznaną żądzę okrucieństwa. To seans wyłącznie dla widzów pełnoletnich o naprawdę mocnych nerwach.Dla widzów preferujących nieco mniej poważne podejście do gatunku czeka blok STRASZNIE ŚMIESZNIE, w którym można znaleźć filmy z pogranicza kina grozy i pastiszu. Gatunkowymi konwencjami bawią się twórcy mockumentu " Co mordercy robią w ukryciu " – historii dokumentalisty, którego ambicją jest uchwycenie okiem kamery narodzin kolejnego kultowego zabójcy. Z kolei " Dzika frajda " to żartobliwa i samoświadoma odpowiedź na pytanie: jak kanapowy ekspert od kina grozy poradziłby sobie, gdyby naprawdę stanął oko w oko z bezwzględnym zabójcą – albo całą ich grupą (wsparcia).Splat!FilmFest to także festiwal dziwności. Sekcja WTF prezentuje najbardziej odjechane, absurdalne i szalone filmy, po których nic już nie będzie takie samo. Znajdziecie tu nagrodzoną w Cannes "Titane" – dziwny eksperyment genetyczny z pogranicza body horroru, salonu samochodowego, ginekologicznego gabinetu i rollercoastera, ale też hipnotyczny i groteskowy belgijski horror " Hotel Posejdon ", a także autobiograficzny film o życiu w ZSRR i miłości do amerykańskich sitcomów "Potato śni o Ameryce". Tradycyjnie do sekcji WTF trafił także nowy film weterana dziwnego kina, Quentina Dupieux , którego w filmie " Mandibules " zainteresowała bananowa młodzież, czuła męska przyjaźń i mucha wielkości psa. Równie absurdalnie będzie na filmie " Mother Schmuckers ", którego twórcy mają w poważaniu wszelkie społeczne standardy.Nieziemskie wizje, zjawiska nadprzyrodzone i estetyki nie z tego świata czekają w bloku FANTASTYCZNIE, poświęconemu filmom science fiction i fantasy. Od pełnego melancholii, humoru i dziwnej czułości posthumanistycznego " Lamb ", poprzez gorączkową, kosmiczną wizję kobiecych wspólnot na toksycznej planecie w " After blue: Przekroczyć błękit ", po bardziej surowy i bliższy ziemi obraz totalitarnej dystopii w " Nocnych łowcach " – wszyscy fani historii o alternatywnych wersjach rzeczywistości znajdą tu coś dla siebie.Gatunkowe kino nie mogłoby istnieć bez wiernych fanów, dlatego w tym roku festiwalowa sekcja DOKUMENTY skupia się na portretach popkulturowych pasjonatów. "Canon Arm. Król zręcznościówek" to portret tytułowego mistrza automatów video, który postanawia pobić światowy rekord gry w kultowego "Gyrussa". Z kolei "W Centrum Komiksu" to filmowa kronika kultury komiksowej w Polsce, opowiedziana z perspektywy słynnego warszawskiego sklepu skupiającego miłośników powieści graficznych.Czasem prawdziwa groza kryje się w tym, co zwyczajne: wystarczy przyłożyć do rzeczywistości krzywe zwierciadło groteski i surrealizmu, by koszmary codzienności, na które zwykle przymykamy oko, nagle nabrały ostrości. " Park rozrywki ", przejmujący thriller psychologiczny zrealizowany przez George’a A. Romero w 1973 roku na zamówienie pensylwańskiego stowarzyszenia luterańskiego jako produkcja edukacyjna(!), przez ponad 45 lat uznany był za zaginiony. Odrestaurowaną wersję filmu będzie można obejrzeć w ramach pokazów KULTOWYCH na tegorocznym festiwalu.W sekcji filmów KRÓTKOMETRAŻOWYCH między innymi " Synthol ", pierwszy film Piotra Trojana Więcej szczegółów dotyczących tegorocznego programu, a także informacje o biletach i karnetach, można znaleźć na stronie: www.splatfilmfest.com . Repertuar edycji online organizatorzy ogłoszą 5 grudnia.