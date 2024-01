Syn Griseldy Blanco: To obraźliwe. Moja matka była piękna

Michael Corleone Blanco o urodzie swojej matki

Jak ujawniono, codzienna charakteryzacja Vergary do roli Griseldy zajmowała około dwóch godzin, a jej częścią były specjalne protezy mające na celu upodobnienie jej do pierwowzoru. Zdaniem Michaela Corleone Blanco staranie się, by Vergara była brzydsza niż jest w rzeczywistości, jest obraźliwe, ponieważ jego matka też była piękna, a nawet nazywano ją w młodości "porcelanową laleczką".Blanco twierdzi, że spopularyzowane przez media zdjęcia Griseldy pochodzą z okresu, gdy spędziła już wiele lat w więzieniu, i ten wizerunek jest dla krzywdzący.I dodał, promując przy okazji swoją książkę o Griseldzie:I to nie wszystko:Wiemy, że niedługo przed premierą "Griseldy" na platformie Netflix, rodzina Blanco starała się zablokować serial. Podobno w fabule uwzględniono informacje zaczerpnięte z prywatnych wywiadów udzielonych przez Michaela Corleone w związku z możliwością przeniesienia życia Griseldy na ekran. Zainteresowany nigdy nie udzielił zgody na ich upublicznianie. Spotkanie z Netfliksem odbyło się podobno tylko po to, by rodzina mogła się dowiedzieć, że nie zostanie uwzględniona w procesie produkcyjnym.Michaela Corleone uznał, że to oznaka braku szacunku i coś takiego nie uszłoby Netflixowi na sucho, gdyby prawdziwa Griselda wciąż żyła.– powiedział Blanco."Griselda" to serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej".Serial można oglądać na Netfliksie.O serialu "Griselda" rozmawiają Łukasz Muszyński i Dorota Kostrzewa