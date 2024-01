"Griselda": recenzja serialu Netflix. Sofia Vergara jako matka chrzestna narkobiznesu

"Griselda": recenzja serialu Netflix

"Griselda": o serialu

"Griselda":czwiastun

to osadzony w Miami lat 70. i 80. serial inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Kolumbijki Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najlepiej prosperujących karteli narkotykowych w historii. Blanco była zabójczą mieszanką okrucieństwa, którego nikt się po niej nie spodziewał, i wielkiego uroku osobistego. Pozwoliło jej to sprawnie łączyć życie rodzinne z mrocznymi interesami i przyczyniło się do nadania jej przydomku "Matki chrzestnej".Sofia Vergara, aktorka znana do tej pory z komediowych produkcji, w najnowszym serialu Netflixa Griselda wcieliła się w postać bezwzględnej kolumbijskiej baronki narkotykowej. Aby wiarygodnie stworzyć postać inspirowaną Griseldą Blanco – kobiety, której bał się sam Pablo Escobar - musiała całkowicie zerwać ze swoim poprzednim wizerunkiem. Wymagało to intensywnej pracy całego sztabu specjalistów.Jak podkreśla Sofia Vergara, celem było całkowite zniknięcie za bohaterką. "Nie chciałam, żeby ktoś, patrząc na Griseldę, widział mnie lub moją ostatnią postać. Chciałam naprawdę zrozumieć myśli i motywacje Griseldy Blanco" – mówi aktorka.Twórcy: Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda i Carlo BernardScenarzyści: Ingrid Escajeda, Doug Miro, Eric Newman, Brenna Kouf, Cassie Pappas, Turi Meyer, Alfredo Septién, Gina Lucita Monreal, Giovanna Sarquis, Carlo BernardReżyseria: Andrés BaizObsada: Sofía Vergara (Griselda Blanco), Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez), Carolina Giraldo (znana też jako Karol G).