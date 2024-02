Netflix: Top 10 tygodnia – Minionki znowu rządzą światem

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 5-11.02.2024

10 Popiół Kül 2024 1h 40m Melodramat Melodramat Funda Eryiğit Alperen Duymaz Od upajającej fantazji po niebezpieczny romans - życie zamożnej mężatki nieodwracalnie rozpada się na kawałki, gdy zatapia się w lekturze nieopublikowanej powieści.

8 Myśliwi z ruin Hwangya 2024 1h 48m Akcja Akcja Dong-seok Ma Hee-joon Lee Zabójcze trzęsienie ziemi obraca Seul w pozbawioną wszelkich praw ruinę. W takim świecie odważny myśliwy próbuje uratować nastolatkę porwaną przez szalonego doktora.

7 American Assassin 2017 1h 51m Thriller Akcja Thriller Akcja Dylan O'Brien Michael Keaton Mitch Rapp ( Dylan O'Brien ) stracił ukochaną w ataku terrorystycznym. Od tej chwili jego jedynym celem jest zemsta. Oficer szkoleniowy CIA Stan Hurley ( Michael Keaton ) wie, że taki człowiek to dla agencji skarb. Szczególnie jeśli uda się go wzbogacić o pewien szczególny zestaw umiejętności, który uczyni go maszyną do zadań specjalnych. Hurley potrafi tego dokonać. Zanim szkolenie dobiegnie końca Mitch będzie miał okazję wykazać się w akcji. Według danych wywiadu grupa terro­rystów planuje atak z użyciem ładunku atomowego. Wiele wskazuje na to, że jednym z nich jest dawny uczeń Hurleya. Kogoś takiego może wytropić i zneutralizować tylko ktoś taki jak Mitch Rapp.

6 Jak ukraść Księżyc Despicable Me 2010 1h 35m Animacja Familijny Komedia Animacja Familijny Komedia Steve Carell Jason Segel W pewnym miejscu na Ziemi poznajemy Gru, który planuje najzuchwalszą kradzież na Ziemi - zamierza ukraść księżyc! Gru jest wyposażony w arsenał miotaczy laserów służących do obezwładniania, zamrażania, posiada wszelkie maszyny do walki w powietrzu i na ziemi - zmiecie wszystko co stanie mu na drodze. Aż do momentu, gdy na jego drodze pojawia się trzy, małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To właśnie one zobaczą w nim coś czego nikt inny nie mógł zobaczyć: potencjalnego kandydata na Tatę.

5 Minionki rozrabiają Despicable Me 2 2013 1h 38m Animacja Familijny Komedia Animacja Familijny Komedia Steve Carell Kristen Wiig Superzłoczyńsca Gru wycofał się z przestępczego życia i zajął się wychowaniem trzech córek. Sprawy przybierają jednak nieoczekiwany obrót, kiedy Gru zostaje zatrudniony przez Ligę Antyzłoczyńców. Jego zadaniem jest odnalezienie nieuchwytnego przestępcy, który zagraża światu. Wraz z nowym partnerem u boku, ambitną Lucy Wilde, oraz nieustraszonymi Minionkami, wyrusza na nieprzewidywalne i pełne przygód poszukiwania.

4 Minionki Minions 2015 1h 31m Animacja Familijny Komedia Animacja Familijny Komedia Sandra Bullock Jon Hamm Od zarania dziejów Minionki zawsze służyły najgorszym w historii złoczyńcom (i przypadkowo je eliminowały). Kiedy w wyniku eksplozji pozbyły się swego ostatniego władcy zła, pogrążyły się w rozpaczy. W oczy zajrzało widmo upadku, więc trzech niezwykłych bohaterów - Kevin, Stuart i Bob - wyrusza na desperackie poszukiwanie nowego szefa. Szczytny cel prowadzi ich do siedziby potencjalnej szefowej, Scarlett O'Haracz. I w niej cała nadzieja. Scarlett ma dla Minionków zadanie specjalne. Minionki podejmują misję i wplątują się w najdziwniejsze przygody, stając przed największym wyzwaniem: jak ocalić cały gatunek przed zagładą?

3 Kochanka, stalkerka, zabójczyni Lover, Stalker, Killer 2024 1h 30m Dokumentalny True crime Dokumentalny True crime Chris Maher Katie Otten Chcąc zacząć od nowa po zakończeniu długiego związku, Dave zrobił to, na co w podobnej sytuacji decyduje się większość ludzi - założył konto na portalu randkowym. Udało mu się stworzyć wspaniałą więź z Liz i Cari - samotnymi matkami o czarujących osobowościach, które na swój sposób pomogły mu ponownie otworzyć się na świat. Mogłoby się wydawać, że ten pracowity i oddany ojciec właśnie zyskał nową szansę na niezobowiązujący romans, jednak z czasem sytuacja zaczęła się przeradzać w zawiły trójkąt miłosny, narażając Dave'a i jego bliskich na niebezpieczeństwo.

2 Orion i ciemność Orion and the Dark 2024 1h 30m Animacja Familijny Przygodowy Animacja Familijny Przygodowy Jacob Tremblay Paul Walter Hauser Orion na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zwykłego ucznia szkoły podstawowej - jest skromny, nieśmiały i przeżywa swoje pierwsze rozterki miłosne. Jednak pod płaszczykiem zwyczajności skrywa się kłębek młodzieńczego niepokoju. Dręczy go irracjonalny lęk przed pszczołami, psami, oceanem, promieniowaniem telefonu komórkowego, morderczymi klaunami wychodzącymi z kanałów, a nawet upadkiem z klifu. Lecz spośród wszystkich lęków najbardziej doskwiera mu to, z czym musi mierzyć się co noc - mrok. Toteż gdy pewnego dnia odwiedza go ucieleśnienie jego największych obaw, mrok zabiera Oriona w szaleńczą podróż dookoła świata, aby udowodnić mu, że noc nie jest niczym strasznym. Nawiązując tę nietypową przyjaźń, chłopiec decyduje się zaakceptować nieznane i nie dopuścić, aby kierował nim strach. Tylko wtedy będzie mógł naprawdę cieszyć się życiem.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 5-11.02.2024

8 Amerykański koszmar American Nightmare 2024 45m Dokumentalny True crime Dokumentalny True crime (Sezon 1) W tym serialu dokumentalnym dwoje ludzi, którzy w 2015 roku przeżyli włamanie do swojego domu i porwanie, zostaje oskarżonych o mistyfikację, gdy kobieta wraca.

7 Zabójczy paradoks Sarinjaonangam 2024 53m Kryminał Thriller Kryminał Thriller Woo-sik Choi Sukku Son (Sezon 1) Gdy nieumyślne zabójstwo pociąga za sobą kolejne, zwyczajny młody człowiek zostaje wciągnięty w niekończącą się zabawę w kotka i myszkę z błyskotliwym detektywem.

3 Jeden dzień One Day 2024 29m Melodramat Melodramat Ambika Mod Leo Woodall (Miniserial) " Jeden dzień " opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku - w ostatnim dniu szkoły średniej - rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą, ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. " Jeden dzień " to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa.

2 Turysta The Tourist 2022 - 2024 56m Thriller Thriller Jamie Dornan Shalom Brune-Franklin (Sezon 1) Jamie Dornan wciela się w mężczyznę, który znalazł się w sercu australijskiego odludzia, ścigany przez wielką cysternę usiłującą zepchnąć go z drogi. Po jakimś czasie budzi się w szpitalu, nie pamiętając, kim jest.

1 Griselda 2024 55m Biograficzny Dramat Kryminał Biograficzny Dramat Kryminał Sofía Vergara Alberto Guerra (Miniserial) " Griselda " to serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek "matki chrzestnej".

Zwiastun serialu "Griselda"