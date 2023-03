Szef Disneya strofuje szefa Marvela. Czy naprawdę każdy bohater potrzebuje 3 sequele?

Marvel ma wiele historii do opowiedzenia

Gwiezdne wojny: musimy być bardzo ostrożni

Odnosząc się do sytuacji z MCU Bob Iger pozostaje optymistą. Jego zdaniem Marvel ma olbrzymi potencjał, który tkwi w tym, że do wykorzystania jest ponad 7 tysięcy postaci. Dlatego też jego zdaniem- stwierdził Iger. -Bob Iger to korporacyjny weteran, więc jego słowa pozostają niezwykle ogólnikowe. Jednak moment, w którym je wypowiedział, wydaje się kluczowy. Wypowiedź ma miejsce w momencie, kiedy w kinach jest. Widowisko może "pochwalić się" jedną z najgorszy ocen w CinemaScore wśród wszystkich tytułów MCU. W amerykańskim box offisie zarobił dotąd, co daje mu. Globalnie ma na swoim koncie 422,6 mln dolarów i walczy o to, by nie być siódmą produkcją studia, która na całym świecie nie osiągnęła pułapu pół miliarda dolarów.Jeśli chodzi o kinową część uniwersum Gwiezdnych wojen , Bob Iger przyznał, że rozczarowujące wyniki box office'owe widowiskazatrzymały machinę produkcyjną. Uznano, że tempo rozwoju cyklu było zbyt agresywne.Iger stwierdził jednocześnie, że. Są jednak bardzo ostrożni, ponieważ chcą być pewni, że kiedy zaczną produkcję nowego widowiska, to będzie ono tym właściwym.Szef Disneya jest za to bardzo zadowolony z tego, jak rozwija się serialowa część Gwiezdnych wojen.