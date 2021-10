Tajwańskie kino queer na 15. Festiwalu Filmowym Pięć Smaków

Alifu

Drogi współlokatorze

Jak nam się podoba

Wieczne lato

Wielkie ogłoszenie programu

Kino queer: wiele estetyk, wiele ludzkich historii, wiele wzruszeń. Na Pięciu Smakach często pokazujemy, jak kino może zmieniać rzeczywistość - przybliżając nam historie wyjątkowych bohaterów i pokazując różne punkty widzenia. Tym razem przyjrzymy się fabułom z Tajwanu, którego społeczeństwo jest uważane za jedno z najbardziej progresywnych w Azji.Tajwan to kraj, który jako pierwszy w Azji zalegalizował w 2019 roku związki jednopłciowe. Kino i popkultura są wymieniane wśród czynników, które przygotowały grunt pod zmianę nastawień w tajwańskim społeczeństwie. W programie prezentujemy przegląd filmów dotykających bardzo różnych aspektów życia osób z grup LGBTIQ+ - i zarazem bardzo różnorodnych, jeśli chodzi o formy i gatunki.Partnerem merytorycznym sekcji jest Kampania Przeciw Homofobii. Już niebawem wspólnie zaprosimy na panel dyskusyjny, który będzie okazją do przyjrzenia się bliżej nie tylko samym filmom, ale też ich społecznej i kulturowej roli - a także porównania perspektywy tajwańskiej z polską.W programie Tajwańskiego kina queer znajdzie się siedem filmów - dziś zdradzamy pierwsze cztery tytuły! Zobaczymy w nim między innymi " Alifu ", fenomenalnie pokazująca spotkania wielkomiejskiej kultury Tajpej ze stylem życia lokalnych rdzennych plemion. Wraz z bohaterkami "Jak nam się podoba" znajdziemy się w idyllicznej krainie, w której płeć nie istnieje. W "Drogi współlokatorze" zmierzymy się z problemem prawnych zawiłości związanych z wychowywaniem dzieci przez pary jednopłciowe. "Wieczne lato", jeden z klasyków i najważniejszych dla lokalnej społeczności filmów, zabierze nas w świat nastoletnich miłości i rozterek związanych z pierwszymi prawdziwymi związkami. Alifu, The Prince/ss ", reż. Wang Yu-lin , Tajwan 2017Alifu pracuje w salonie fryzjerskim, cieszy się nocnym miejskim życiem i marzy o zebraniu pieniędzy na operację korekty płci. Jednak rodzina wzywa go nagle do małego miasta, w którym dorastał – a w którym jego ojciec pełni funkcję wodza plemienia społeczności rdzennych mieszkańców wyspy. Żywe tradycje rdzennej aborygeńskiej kultury i pulsujące światła klubowej sceny Taipei: dynamiczną fabułę Wanga wypełniają fascynujące kontrasty i ciekawi bohaterowie, którzy muszą zmierzyć się z czymś nieoczekiwanym. Qinai de fangke " / "Dear Tenant", reż. Cheng Yu-chieh , Tajwan 2020Chien-yi podnajmuje przestrzeń na dachu mieszkania starszej pani. Gotuje jej obiady, dba o zdrowie i odbiera ze szkoły jej wnuka. Chłopiec jest synkiem jego wieloletniego partnera, którego niespodziewana śmierć boleśnie odbiła się na życiu rodziny. Gdy odchodzi również pani Chou, sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Kryminalna zagadka w poruszający sposób splata się z emocjonalnym dramatem i skłania do zadania wielu pytań o znaczenie więzów krwi i głosu serca."Jie da huan xi" / "As We Like It", reż. Chen Hung-i, Muni Wei, Tajwan 2021Baśniowa i futurystyczna wariacja na temat szekspirowskiego dramatu, rozgrywająca się w idyllicznej krainie: dwie bohaterki trafiają do specjalnej, zamkniętej dzielnicy Tajpej, w której internet jest wyłączony, a granice płci nie istnieją. Cukierkowa, radośnie kolorowa konwencja łączy inspiracje japońską romantyczną mangą i awangardowo eklektyczną modą z melodramatycznymi tradycjami opery tajwańskiej i ornamentami w stylu gier wideo, tworząc kolażowy, fantazyjny obraz testujący granice wyobraźni. Sheng xia guang nian " / "Eternal Summer", reż. Leste Chen , Tajwan 2006Doskonale skomponowany melodramat o trójce młodych ludzi, po raz pierwszy doświadczających porywów prawdziwej miłości. Jonathan i Shane są przyjaciółmi od wczesnego dzieciństwa. Carrie właśnie przeprowadziła się na Tajwan z Hongkongu. Wzruszająca historia o prawdziwej przyjaźni, bolesnej samotności i odkrywaniu niechcianych uczuć, które zmieniają życie.Zapraszamy na otwarte dla wszystkich ogłoszenie pełnego programu 15. edycji Azjatyckiego Festiwalu Pięć Smaków!We wtorek 26.10 o godzinie 16:00 w specjalnym studio na żywo, które gościnnie poprowadzą wspaniałe dziennikarki Katarzyna Borowiecka i Adriana Prodeus, opowiemy o największych hitach festiwalu, ideach stojących za naszymi wyborami, podzielimy się tegorocznymi fascynacjami i tematami, które szczególnie poruszyły nas przy festiwalowej selekcji. Będzie to zarazem inauguracja pięciosmakowego studia, w którym przez cały festiwal będziemy codziennie komentować programowe odkrycia i łączyć się z gośćmi z Azji.Oglądajcie nas na żywo na piecsmakow.pl facebook.com/piecsmakow oraz vod.warszawa.pl Tegoroczne studio festiwalowe realizowane jest we współpracy z VOD Warszawa i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w tym roku w formule hybrydowej: w warszawskich kinach od 17 do 24 listopada oraz online od 17 do 29 listopada.Karnety na obie formy festiwalu są już dostępne.Więcej na stronie piecsmakow.pl