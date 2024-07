Tak smakuje kino! Wygraj jedną z ponad pół miliona nagród w Cinema City

Jak smakuje kino? Żeby się o tym przekonać, należy wziąć udział w wyjątkowej wakacyjnej akcji promocyjnej Cinema City. To prawdziwa gratka dla kinowych wyjadaczy. W jaki sposób to zrobić? Już wyjaśniamy!Wystarczy między 1 lipca a 15 sierpnia wybrać się na seans do dowolnego kina Cinema City na terenie całego kraju i kupić coś z oferty specjalnej w kinowym barze. Następnie należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.taksmakujekino.pl i podać w nim unikalny kod z paragonu. Każdy, kto to zrobi, otrzyma jedną z pół miliona gwarantowanych nagród – a dokładniej: rabaty do kinowych barów na popcorn, napoje oraz produkty z oferty specjalnej "Duet".Na tych, którzy podadzą swój adres e-mail i zaakceptują zgodę marketingową, czekają dodatkowe nagrody – darmowe bilety na filmy 2D, napoje oraz przekąski barowe.Na jeszcze więcej mogą liczyć ci, którzy zdecydują się wziąć udział w filmowym quizie, poprawnie i jak najszybciej odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących produkcji, którą obejrzeli i powalczyć z innymi kinowymi wyjadaczami o jak najwyższą pozycję w rankingu. Dla tych, którzy znajdą się na jego szczycie, przewidziane są wyjątkowe nagrody: 20 voucherów na wakacje marzeń z Itaką (każdy o wartości 5 tys. złotych), a także 10 rocznych abonamentów kinowych Cinema City Unlimited.Wszystkie nagrody można będzie odebrać w kinach Cinema City od 16 sierpnia do 30 września.Więcej na temat akcji "Tak smakuje kino" dowiesz się, wchodząc na stronę www.taksmakujekino.pl . Tam znajduje się też regulamin letniej akcji promocyjnej Cinema City.