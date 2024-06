Tamayo Perry nie żyje. Aktor z "Piratów z Karaibów" miał 49 lat

Tamayo Perry: aktor, ratownik, surfer

"Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach": o filmie

Zwiastun filmu "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach"

Ratownicy medyczni z wyspy Oahu potwierdzili zgon po tym, jakzostał przetransportowany na brzeg na skuterze wodnym. Jak poinformowały lokalne władze, zmarły doznał "więcej niż jednego możliwego ugryzienia".Prócz występu w " Piratach z Karaibów " 49-latek miał również na koncie role m.in. w " Zagubionych ", " Hawaii Five-0 " oraz " Błękitnej fali ". Pracował także jako kaskader, ratownik wodny oraz surfer.W oficjalnym oświadczeniu burmistrz Honolulu Rick Blangiardi określił śmierć Perry'ego jako "tragiczną stratę".- powiedział Blangiardi - Na nieznanych wodach " to czwarta odsłona kasowego cyklu "Piraci z Karaibów". Widowisko Roba Marshalla zarobiło na całym świecie ponad miliard dolarów. W filmie ścieżki kapitana Jacka Sparrowa Johnny Depp ) krzyżują się ze ścieżkami pewnej kobiety z jego przeszłości (Penelope Cruz). Sparrow zastanawia się, czy połączyła ich miłość, czy wyłącznie poszukiwania legendarnego Źródła Młodości. Kiedy kobieta zmusza go do wejścia na pokład statku pirackiego "Zemsta Królowej Anny" pod dowództwem osławionego Czarnobrodego ( Ian McShane ), Jack nie wie, kogo winien się lękać bardziej – jej czy Czarnobrodego.