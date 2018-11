Thomas Haden Church jako Lobster Johnson w "Hellboyu"?

W udzielonym niedawno wywiadzie Thomas Haden Church zdradził, że wraca do świata komiksów. Według portalu Discussing Film aktor, który swego czasu wcielił się w postać Sandmana w, zagra Lobstera Johnsona w nowym, powiedział aktor.Według wspomnianego portalu Church mówi o postaci Lobstera Johnsona, który rzekomo ma pojawić się w nowym. Johnson to mściciel, który był aktywny w latach 30. w Nowym Jorku. Z czasem publika zaczęła wątpić w jego istnienie i uważać go jedynie za bohatera pulpowych seriali i komiksów. Po śmierci Johnson pozostał aktywny jako duch i często współpracował z Biurem Badań Paranormalnych i Obrony, którego agentem jest również Hellboy.Czy Church faktycznie pojawi się w filmie jako Johnson? Dowiemy się 11 kwietnia, gdytrafi do kin. Reżyseruje Neil Marshall , a w roli tytułowej - David Harbour