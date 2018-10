FOTO: Hellboy, jego sojusznicy i wrogowie na nowym plakacie

Z okazji Comic-Conu w Nowym Jorku do sieci trafił nowy plakat promujący komiksowe widowisko. Oto, jak się on prezentuje:Hellboy to syn szatana przywołany na Ziemię przez nazistów podczas II wojny światowej. Przejęty wkrótce przez aliantów zaczął służyć ludzkości, walcząc z zagrażającymi jej potworami. W nowym filmie bohater będzie musiał stawić czoła Krwawej Królowej Nimue granej przez Millę Jovovich W obsadzie znaleźli się również: Ian McShane (profesor Trevor Bruttenholm), Sasha Lane (Alice Monaghan), Penelope Mitchell (starsza wiedźma Ganeida) oraz Daniel Dae Kim (major Ben Daimio). Reżyseruje Neil Marshall Premiera w kwietniu 2019 roku.