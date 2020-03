David Harbour obwinia Internet za klapę "Hellboya"

3 2 1



Podczas ostatniej transmisji na żywo na Instagramie David Harbour postanowił wyjaśnić fanom, dlaczego jego zdaniem rebootponiósł finansową klęskę.tłumaczy Harbour Harbourem w roli głównej trafił do kin w kwietniu ubiegłego roku. Przy budżecie rzędu 50 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 44 miliony. Dzieło Neila Marshalla nie spodobało się także krytykom – jak wyliczył serwis Rotten Tomatoes, zaledwie 17% recenzji była pozytywna.Autorem postaci Hellboya jest twórca komiksów Mike Mignola . Piekielny chłopiec to syn szatana, który został sprowadzony na Ziemię przez nazistów w trakcie II wojny światowej. Młodego demona odbili jednak alianci. Odpowiednio wyszkolony bohater stanął po stronie dobra, by walczyć z czyhającymi na ludzkość siłami zła. W 2004 i 2008 do kin trafiły dwa filmy o Hellboyu w reżyserii Guillermo del Toro . Oba dzieła zyskały sobie wierne grono fanów, ale nie były przebojami kasowymi.