Tim Allen fantazjuje o powrocie "Kosmicznej załogi"

Choć wydawało się, że po przedwczesnej śmierci Alana Rickmana szanse na sequel " Kosmicznej załogi " zostały pogrzebane, Tim Allen się nie poddaje. W wywiadzie udzielonym magazynowi "Entertainment Weekly" aktor, który w produkcji z 1999 roku wcielił się w Jasona Nesmitha, podzielił się szczegółami dotyczącymi produkcji.Przypomnijmy: bohaterowie " Kosmicznej załogi " to obsada serialu w stylu "Star Trek", która niespodziewanie została uprowadzona przez kosmitów. Przybysze z obcej planety są przekonani, że pomogą im oni w walce z ich wrogami. W rolach głównych poza wspomnianymi już Allenem Rickmanem wystąpili także Sigourney Weaver Allen zapewnia, że choć w mijającym tygodniu nie udało mu się z nikim skontaktować, rozmowy trwają "cały czas". O projekcie zaczęło się mówić na początku 2015 roku. Wówczas planowano, że będzie to serial. Za realizację miał odpowiadać Amazon. Zaangażowani zostali reżyser Dean Parisot i współautor scenariusza Robert Gordon W 2016 roku Prace zostały wstrzymane ze względu na niespodziewaną śmierć Alana Rickmana będącego jedną z gwiazd oryginalnej wersji. Grany przez niego Aleksander Dane / Doktor Lazarus był jednym z ulubionych bohaterów kultowej komedii science fiction i trudno wyobrazić sobie, że ktoś mógłby go zastąpić.Doktor Lazarus miał być zresztą jedną z najważniejszych postaci produkcji. Napisany przez Gordona scenariusz opierał się na jego relacjach z granym przez Allena egoistycznym aktorze Jasonie Nesmithcie.Mimo tych przeszkód Allen wydaje się optymistą. "Sequel mógłby się zdarzyć teraz lub za pięć lat. To bez znaczenia, bo kiedy podróżujesz z prędkością światła, dla ciebie może minąć 20 minut, ale to jednocześnie 20 lat, prawda? – powiedział. "Aktualnie projekt jest jednak wstrzymany".