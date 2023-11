"Toy Story 5" powstanie? Tim Allen udziela odpowiedzi

"Toy Story" powraca

Zwiastun filmu "Buzz Astral"

- przyznał Allen (Hanksem)Czy legendarna seriapotrzebuje kolejnej części?- mówi Allen to opowieść o zabawkach z pokoju Andy'ego, którym przewodzą kowboj Chudy Hanks ) i kosmiczny strażnik Buzz Astral Allen ). Pierwsza odsłona cyklu była zarazem pierwszym pełnometrażowym dziełem studia Pixar i pierwszą pełnometrażową animacją komputerową w dziejach kina. Film trafił do kin 22 listopada 1995, zarabiając na całym świecie 373 miliony dolarów. Kolejne filmy o przygodach Chudego i Buzza debiutowały na ekranach w 1999, 2010 i 2019 roku. Cztery części przyniosły łącznie ponad 3 miliardy dolarów przychodu.W 2022 roku w kinach pojawił się spin-off cyklu zatytułowany. Tym razem Allen nie podkładał jednak głosu tytułowemu bohaterowi. Za mikrofonem zastąpił go Chris Evans . Film przedstawia początki Buzza Astrala, bohatera, który zainspirował powstanie sławnej zabawki. Tytułowy heros to legendarny strażnik kosmosu, który wraz z komandor i załogą trafia na wrogą planetę odległą 4,2 mln lat świetlnych od Ziemi. Buzz próbuje odnaleźć drogę powrotną w przestrzeni i czasie, a towarzyszy mu grupa ambitnych rekrutów oraz uroczy robot-kot Kotex. Sytuację komplikuje przybycie Zurga, który zagraża powodzeniu misji. Nie są znane jego zamiary, lecz towarzyszy mu armia bezlitosnych robotów.