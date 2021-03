Twórca "Tylera Rake'a" kręci film wojenny z Jakiem Gyllenhaalem

Reżyser " Tylera Rake'a: Ocalenia Sam Hargrave nakręci film o autentycznym bohaterze wojennym Johnie Chapmanie. Projekt nosi tytuł "Combat Control", a głównego bohatera zagra Jake Gyllenhaal . Aktor objął także stanowisko producenta wykonawczego."Combat Control" opowie prawdziwą historię kapitana amerykańskich sił wojskowych Air Force, który zginął w Afganistanie w 2002 roku. Piętnaście lat później kapitan Cora Alexander podjęła się niemal niewykonalnego zadania zbadania, jak właściwie doszło do śmierci Chapmana i czy ten zasłużył na najwyższe odznaczenie za bohaterstwo. Alexander udało się odkryć utajnione informacje i ujawnić prawdę, która miała także olbrzymi wpływ na nią samą.Historia Chapmana i Alexander została opisana w książce "Alone at Dawn" autorstwa Dana Schillinga i Lori Chapman Longfritz – którą twórcy powstającego właśnie filmu "Combat Control" zainteresowali się jeszcze przed jej publikacją. Scenariusz przygotowuje Michael Russell Gunn Aktualnie trwają poszukiwania odtwórczyni roli Cory Alexander.