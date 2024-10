Nie tylko "Sonic". SEGA przeniesie do kin kultowy cykl gier "Shinobi"

Kultowy hack’n’slash zostanie kinowym hitem?

Getty Images © Jason LaVeris



Zwiastun ostatniej odsłony "Shinobi"

Projekt powstaje we współpracy ze studiem Universal. Ma już nawet reżysera. Został nim były kaskader. Fani kina akcji powinni kojarzyć to nazwisko, bo ma on już na swoim koncie przebojowy cykl na Netfliksie z Chrisem Hemsworthem Tyler Rake ".Fabułę filmowegoprzygotuje. Wcześniej pracował przy serialach " Hit Monkey " i " Sunny ". Wśród producentów jest, trzykrotnie nominowany do Oscarów za: " Proces Siódemki z Chicago ", " La La Land " i " Most szpiegów ".Pierwsza gradebiutowała na automatach w 1987 roku. Shinobi to inny termin określający ninję. Nic więc dziwnego, że bohaterem pierwszych gier był współczesny ninjai walczący z wielkim złem.Seria gier cieszy się od lat wielką popularnością. Doczekała się kilkunastu odsłon, a kolejna część jest w przygotowaniu.