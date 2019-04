Twórcy "Free Solo" nakręcą film o napadzie?

Getty Images © Dia Dipasupil



Twórcy nagrodzonego Oscarem dokumentuplanują nakręcić teraz film fabularny. Elizabeth Chai Vasarhelyi Jimmy Chin negocjują stanowiska reżyserów ekranizacji książkiTo opowieść o uprowadzeniu helikoptera, do którego doszło naprawdę w 2009 roku w Sztokholmie. Gang rabusiów wykorzystał maszynę do kradzieży 6,5 milionów dolarów. Był to pierwszy napad z wykorzystaniem helikoptera w historii Szwecji. Siedmiu rabusiów udało się schwytać, ale pieniędzy nie odzyskano.Gwiazdą oraz producentem filmu jest Jake Gyllenhaal . Realizację sfinansuje Netflix.