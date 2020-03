Twórcy "Jak nas widzą" oskarżeni o zniesławienie

Nowojorska prokuratorka Linda Fairstein złożyła w sądzie pozew o zniesławienie przeciwko Netfliksowi oraz reżyserce Avie DuVernay . Kobiecie nie podoba się to, w jaki sposób została przedstawiona w miniserialuOparta na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, produkcja przedstawia szczegóły słynnej sprawy "Piątki z Central Parku", czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowy serial przybliża widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wisea. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 roku, kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 roku, aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014.W serialu pozywająca (grana przez Felicity Huffman ) została pokazana jako - tu cytat z pozwu -. Fairstein twierdzi ponadto, że choć w 1989 roku stała na czele prokuratury na Manhattanie, to nie oskarżała bezpośrednio "Piątki z Central Parku".To nie jedyna skarga, jaka wpłynęła w ostatnim czasie do sądu przeciwko twórcomNetflix został również pozwany przez firmę, która zajmuje się szkoleniem policjantów w technikach przesłuchań.