"Gremliny 3" – los filmu w rękach Stevena Spielberga

TUTAJ.

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie

Scenariusz "Gremlinów 3" jest już gotowy

Zwiastun filmu "Gremliny rozrabiają"

Dobrą nowiną podzielił się, czyli gwiazda oryginału. Aktor był ostatnio gościem Comic-Conu w Manchesterze, gdzie ujawnił, że scenariusz trzeciej części jest już gotowy.Nie oznacza to jeszcze, że zdjęcia doruszą już wkrótce. Ostatecznie los filmu leży teraz w rękach Stevena Spielberga . Scenariusz został mu przedłożony, a on musi go zaakceptować.to kultowy film z 1984 roku. Jego bohaterem jest Billy Peltzer, który opiekuje się sympatycznym włochatym stworkiem Gizmo. Stworzenie ma jednak pewną wadę: najmniejszy kontakt z wodą sprawia, że Gizmo staje się "materiałem rozrodczym" dla wrednych Gremlinów.Film był na tyle dużym przebojem, że w 1990 roku do kin trafiła kontynuacja. O trzeciej części mówi się w Hollywood od co najmniej dekady. Początkowo studio planowało reboot cyklu. Jednak scenarzysta oryginałudzielnie walczył o to, by zamiast tego zrobić sequel. Zach Galligan niestety nie podzielił się z fanami żadnymi informacjami na temat tego, o czym opowiadać będą