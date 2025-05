Urodziny George'a Clooneya: "Peacemaker" i "Złoto pustyni" już jutro w Warner TV

Urodziny George'a Clooneya: "Peacemaker" w Warner TV

George Clooney i Nicole Kidman w filmie "Peacemaker"

Urodziny George'a Clooneya: "Złoto pustyni" w Warner TV

George Clooney w filmie "Złoto pustyni"

Czy George Clooney założy złoty hełm i z bielikiem amerykańskim na ramieniu ruszy walczyć ze złoczyńcami? Nic bardziej mylnego. Tytuł filmu Mimi Leder może się wprawdzie kojarzyć z komiksowym superbohaterem, ale jej " Peacemaker " to kawał mocno osadzonego w realiach lat 90. thrillera politycznego z wybuchową akcją. George Clooney wciela się w nim w podpułkownika Thomasa Devoe – oficera wywiadu, który łączy siły z graną przez Nicole Kidman dr Julią Kelly, specjalistką ds. energii atomowej. Muszą oni odnaleźć głowice nuklearne, które w tajemniczy sposób zniknęły podczas katastrofy kolejowej na Uralu. Choć bezpośredni sposób bycia wojskowego początkowo nie przysparza mu sympatii badaczki, a jego metody działania budzą kontrowersje, szybko przekonujemy się, że tworzą oni zgrany duet.Zgodnie z zaleceniami Alfreda Hitchcocka reżyserka rozpoczyna opowieść od trzęsienia ziemi (spowodowanego atomową eksplozją), a następnie zwiększa napięcie. W jej filmie znajdziecie nie tylko widowiskowe sceny akcji, ale też wnikliwą analizę przemian politycznych i społecznych, które ukształtowały współczesną Europę.Wydarzenia historyczne są także tłem " Złota pustyni ". Akcja tego wyreżyserowanego przez Davida O. Russella wojennego komediodramatu toczy się w ostatnich dniach wojny w Zatoce Perskiej. Amerykańscy żołnierze świętują sukces i z utęsknieniem czekają na powrót do domu. Zanim to jednak nastąpi, nadarza się okazja, której żal nie wykorzystać.Pomysł przechwycenia zrabowanego przez wojska Saddama Husseina złota wychodzi od granego przez George'a Clooneya majora Archiego Gatesa. Tuż przed zasłużoną emeryturą nie wydaje się on zainteresowany krzewieniem demokratycznych idei, ale nęci go perspektywa bogactwa. Prosta akcja komplikuje się, gdy postanawia on stanąć w obronie udręczonych przez reżim irackiego dyktatora cywili. Choć jego decyzja może przekreślić ogłoszone niedawno zawieszenie broni, żołnierski honor nie pozwala mu przejść obojętnie obok krzywdy niewinnych osób.Konwencja filmu przygodowego szybko ustępuje pełnokrwistemu dramatowi wojennemu. " Złoto pustyni " to gorzka opowieść o demonach wojny, która nie oszczędza żadnej ze stron. David O. Russell porusza tematy, jakie odnajdziemy w późniejszych, reżyserowanych przez George'a Clooneya filmach – m.in. rolę mediów w kształtowaniu rzeczywistości czy wpływ wielkiej polityki na życie zwykłych obywateli.