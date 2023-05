Włoski klimat, Bellucci, Collette i mafijne porachunki. Zobacz "Mafia Mamma" przedpremierowo na Ladies Night

"Mafia Mamma" - o czym jest film?

Już 16 maja o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie Panie na przedpremierowy pokaz filmu " Mafia Mamma " z Toni Collette Monicą Bellucci w rolach głównych. To idealny moment na wyjście do kina z mamą by świętować 10 dni wcześniej Dzień Matki, ale także wypad z przyjaciółkami czy siostrą. Na uczestniczki czekać będzie welcome drink, prezenty od partnerów eventu, a także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Bilety już w sprzedaży!Ladies Night to świetny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Majowa edycja odbywa się na 10 dni przed Dniem Matki, tak więc jest to idealny moment na wspólny wypad do kina z mamą na prawdziwe kobiece święto. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu.Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Majowa edycja wydarzenia w Cinema City ponownie przywita Panie bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. Prezentów dla uczestniczek eventu nie zabraknie, bowiem będą to między innymi: woda od Staropolanki, coś słodkiego od firmy Wawel, zdrapka od Lotto, kosmetyki od Ziaji, apaszka od marki Greenpoint, czy herbata od firmy Pukka. 16 maja o 19:30 wyświetlimy przedpremierowo komedię kryminalną " Mafia Mamma " z Toni Collette Monicą Bellucci w rolach głównych. Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-mafia-mamma Główną bohaterką " Mafia Mamma " jest Kristin ( Toni Collette ), która ma wrażenie, że nic ekscytującego jej już w życiu nie czeka. Dzieci wyfrunęły z gniazda, a mąż od dawna woli dziobać poza domem. Gdy z Włoch nadchodzi wiadomość o śmierci dziadka, Kristin wyrusza na pogrzeb, który wywróci jej życie do góry nogami. Uroczy staruszek przed śmiercią uczynił Kristin jedyną spadkobierczynią swojego biznesu. A że parał się dość nielegalnym zajęciem, wnuczka staje przed poważnym wyzwaniem. Dziadzio był szefem groźnej mafijnej rodziny, a jego śmierć zaostrzyła apetyt konkurencyjnych rodów. Kristin będzie musiała zamienić wałek do ciasta na kij baseballowy, a miotłę na karabin, jeśli sama nie chce skończyć w betonowych trzewikach. Strzeżcie się matki chrzestnej!Za kamerą filmu " Mafia Mamma " stanęła Catherine Hardwicke , reżyserka takich filmów jak: " Zmierzch ", " Dziewczyna w czerwonej pelerynie " czy " Już za tobą tęsknię ". Na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak: Toni Collette Monica Bellucci czy Alessandro Bressanello