"Father Mother Sister Brother": Adam Driver i Tom Waits znowu u Jima Jarmuscha!

O czym opowie "Father Mother Sister Brother" Jarmuscha?

Każda z nich zgłębi jednak relacje między dorosłymi dziećmi i ich zdystansowanymi rodzicami. Cześć pierwsza, "Father", rozgrywa się na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych, część druga, "Mother", w Dublinie, a część trzecia, "Sister Brother" - w Paryżu.Ma to być "komedia przeplatana nitkami melancholii" oraz "ciche, obserwacyjne, nieoceniające studium charakterów". Reżyser sugerował wcześniej, że film może mieć silny muzyczny komponent.Zdjęcia do " Father Mother Sister Brother " dobiegły już końca. W Nowym Jorku trwa obecnie postprodukcja.Aktualnie filmografię Jima Jarmuscha zamyka czarna komedia " Truposze nie umierają ". W obsadzie znaleźli się m.in. Bill Murray W sennym miasteczku Centerville coś nie gra. Wielki księżyc wisi jakby niżej niż zwykle, godziny dnia przychodzą niespodziewanie, a zwierzęta zachowują się tak, jak nie zachowywały się wcześniej. I nikt nie wie dlaczego. Doniesienia mediów są złowieszcze, naukowcy wydają się skonfundowani. Ale nikt nie przewiduje tego, co za chwilę spotka Centerville – umarli nie umarli. Wstają z grobów i brutalnie polują na żywych. Mieszkańcy miasta muszą walczyć o przetrwanie.