WIDEO: Zobacz gorący zwiastun "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3"

3 2 1



Prezentujemy pierwszy zwiastun najbardziej wyczekiwanej komedii nadchodzącego roku!trafi do kin 25 stycznia. Na ekranie kultowe postaci doskonale znane z poprzednich części trylogii i plejada gwiazd w zupełnie nowych rolach. Grażyna Błęcka-Kolska Anna Mucha zapraszają do kin na komedię taką jak dawniej!W pierwszym zwiastuniezobaczymy, dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów zwariowanej komedii, którzy podczas szalonej wyprawy sprawdzą, ile jest prawdy w powiedzeniu, że rodziny się nie wybiera, a stara miłość nie rdzewieje.główna bohaterka Kasia ( Grażyna Błęcka-Kolska ) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin ( Nikodem Rozbicki ) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska ( Ewa Kasprzyk ) – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż ( Zdzisław Wardejn ) i córka Agnieszka ( Aleksandra Hamkało ) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia ( Maciej Zakościelny ), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny ( Katarzyna Skrzynecka ). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy! Nikodem Rozbicki debiutuje w świecie "Kogla Mogla" rolą Marcina Zawady, syna Kasi (w tej roli Grażyna Błęcka-Kolska ), wiecznego Piotrusia Pana – imprezowicza i lekkoducha, który umie podbić serce niemal każdej dziewczyny. Przez kilka ostatnich lat po tym jak małżeństwo jego rodziców się rozpadło, mieszkał z ojcem w Holandii. I cały czas okłamywał matkę – pewną, że jej ukochany syn studiuje za granicą.Aktor tak mówi o filmie: – Czuję odpowiedzialność, bo gram w kontynuacji dwóch kultowych filmów. Wtworzymy nową historię, gdzie kontekst poprzednich części stanowi podstawę, a współczesne realia nadają rytm. Jak sam tytuł wskazuje, mieszamy tutaj konwencje, poglądy, pokolenia, światy.Na planie Nikodem spotkał się z Anną Muchą , która wciela się w rolę urzędniczki. Zgodnie z temperamentem aktorki postać Anny Muchy to kobieta wulkan: niebezpieczna i gorąca. Tajemnicza, seksowna brunetka, która w sekundę sprawi, że Marcinowi skoczy tętno– Pamiętam ten film z czasów dzieciństwa i potem z okresu nastoletniego. Zawsze wzruszała mnie ta naiwność Kasi oraz sielski obraz polskiej wsi. Pamiętam też, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie rola pani Ewy Kasprzyk i jej pani Wolańska. To była petarda! No i te kultowe cytaty, które na stałe wpisały się w naszą kulturę. Mój ulubiony, który zapamiętałam na całe życie, to: "Przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest możliwa, ale tylko erotyczna". Do dziś się tego trzymam :).