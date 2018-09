Warner bardzo chce, by Lady Gaga zagrała w "Birds of Prey"?

Getty Images © Kevin Winter



Jakiś czas temu po sieci krążyła informacja, że Warner Bros. chce, by Lady Gaga zagrała w komiksowym widowisku. Piosenkarka miała wtedy odrzucić ofertę. Szefowie studia jednak się tym nie zrażają i jeśli wierzyć nowej plotce, zaoferowali artystce znacznie więcej pieniędzy, by zmieniła zdanie.Plotka wskazuje też, kogo Warner Bros. chce, by Lady Gaga zagrała. Chodzi o Łowczynię albo o Czarnego Kanarka. Na razie nie wiadomo, czy artystka da się skusić szczodrej ofercie wytwórni.Działania Warner Bros. są podobno związane ze znakomitą kreacją, jaką Lady Gaga stworzyła w filmie, który dziś ma swoją premierę w Wenecji i jest szykowany przez wytwórnię na sezon oscarowy. Warner chce utrzymać artystkę, zanim posypią się nominacje i co za tym idzie oferty ról.