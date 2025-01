Lady Gaga była gotowa na porażkę "Jokera: Folie à Deux"

Lady Gaga komentuje klapę "Jokera: Folie à Deux"

, powiedziała Lady Gaga w wywiadzie dla "Elle".Piosenkarka dodała, że strach przed porażką może być katastrofalny w skutkach: Joker: Folie à Deux " zdobył nominacje do Złotych Malin w kategoriach "Najgorszy film", "Najgorszy aktor", "Najgorsza aktorka", "Najgorsze ekranowe combo", "Najgorszy remake, sequel bądź zrzynka", "Najgorszy reżyser" i "Najgorszy scenariusz".W " Joker: Folie à deux " widzimy Arthura Flecka zamkniętego w szpitalu w Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.