Warner zostanie tubą Donalda Trumpa? Nowa oferta Paramountu lepsza od oferty Netfliksa?

Paramount sypie kasą. Co obiecuje akcjonariuszom Warner Bros. Discovery?



Przypomnijmy, że Paramount Skydance przedstawił nową ofertę kupna ponad tydzień temu. Jest ona dużo hojniejsza od wcześniejszych propozycji koncernu.Przede wszystkim Paramount Skydance. Koncern zgodził się również naumowa nie zostanie sfinalizowana do 31 grudnia tego roku. Rekompensata wypłacana byłaby raz na kwartał i wynosiła ok. 650 milionów dolarów.To nie wszystko.. Kara ta to 2,8 mld dolarów. Paramount wreszcie zgodził się też na to, co było w ofercie Netfliksa, czyli naJednak zarząd WBD jasno daje do zrozumienia, że na razie umowa z Netfliksem pozostaje wiążąca. Zgadza się jedynie na prowadzenie dalszych rozmów z Paramountem w celu ostatecznego ocenienia, czy propozycja Ellisonów jest rzeczywiście korzystniejsza dla akcjonariuszy WBD.Negocjacje toczą się w czasie, kiedy Paramount jest pod coraz większym ostrzem krytyki ze względu na prewencyjną cenzurę stosowaną w należących do koncernu stacjach telewizyjnych. W Ameryce rosną obawy, że przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance oznaczać będzie koniec niezależności stacji CNN i poddanie się propagandowym naciskom rządu Donalda Trumpa.