Warsztaty filmowe nowych technologii Plenery Film Spring Open

17 października Kraków na 10 dni stanie się wielkim planem zdjęciowym dla kilkuset filmowców z całego świata. W Polsce będą się uczyć nowego modelu produkcji, który jest tematem przewodnim Plenerów Film Spring Open. W działaniach wspomoże ich Cinebus - mobilne studio filmowe zaprojektowane i zbudowane przez organizatora wydarzenia, Fundację Film Spring Open. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas finałowej projekcji zrealizowanych filmów, w specjalnie zbudowanym na czas warsztatów kinie w Przegorzałach.Plenery Film Spring Open od początku swojego istnienia wyróżniają się programem edukacyjnym biorącym pod uwagę najnowsze rozwiązania w branży audiowizualnej, jak i najwyższej klasy sprzętem filmowym, którego możliwości mogą testować uczestnicy warsztatów. Tegoroczny plan szkoleń oraz wybór gości specjalnych Plenerów zdecydowanie podkreśla ten kierunek działania organizatorów. Krakowskie Przegorzały, gdzie odbędzie się 13. edycja warsztatów, będą poligonem doświadczalnym w rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej.Goście specjalni z Londynu, James Edward Marks i Chris Szkoda z DoubleMe, zaprezentują wirtualny hologram, z którym po raz pierwszy w Polsce będzie można porozmawiać. Ich system 3D capture o nazwie HoloPortal™ przekształca wideo 2D w dynamiczne modele 3D w czasie rzeczywistym.Międzynarodowy zespół Unit 9 zaprezentuje swoje projekty VR i AR.O efekty specjalne zadba dwukrotny zdobywca Oscara, Neil Corbould ), który poprowadzi grupę twórczą testującą w praktyce efekty specjalne w produkcjach niskobudżetowych. Dla entuzjastów optycznych i mechanicznych efektów to niezwykła szansa na poznanie warsztatu pracy specjalisty nr 1 w świecie SFX. Laureatka Oscara, Ewa Puszczyńska ) opowie o realiach debiutu na dzisiejszym rynku filmowym.Od Aleksandry Przegalińskiej z MIT - Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, światowej sławy specjalistki w dziedzinach tożsamości w rzeczywistości wirtualnej i humanoidalnej sztucznej inteligencji, dowiemy się, czy sztuczna inteligencja może być kreatywna.Jak co roku, młodych fascynatów kina i nowych technologii czekają pokazy najlepszych polskich filmów i spotkania z ich twórcami, a także warsztaty, wykłady, prezentacje i realizacja projektów audiowizualnych aż w 22 grupach twórczych. Do Przegorzał przyjadą m.in.: Marek Koterski Kamil Polak , Laila Pakalnina, Marcin Koszałka Borys Lankosz , Fabian Rozenkranz, Kobas Laksa Więcej informacji: