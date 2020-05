Wciąż jest szansa na serialowego "Prawnika z Lincolna"?

W zeszłym roku stacja CBS przygotowywała serialową wersję " Prawnika z Lincolna ", ale projekt nie doszedł do skutku. Michael Connelly , autor serii książek, na podstawie której powstał film, zdradził jednak, że wciąż jest szansa na adaptację., powiedział pisarz. Potwierdził również, że jednym z zainteresowanych podmiotów jest Amazon. Co ciekawe, serwis Amazon Prime Video ma już w ofercie inny serial oparty na książkach Connelly'ego , " Bosch ". Czy jest szansa na ich połączenie? Connelly zdradził też, że projekt serialu o prawniku z Lincolna, który dla CBS przygotowywał David E. Kelley (" Wielkie kłamstewka ") upadł ze względu na koronawirusa. Na dwa dni przed rozpoczęciem zdjęć ustanowiono kwarantannę w mieście, gdzie miała pracować ekipa., powiedział pisarz.Tytułowym "Prawnikiem z Lincolna" jest Michael "Mickey" Haller. To sprytny, pewny siebie prawnik z Los Angeles, mistrz manipulacji, który marzy o dużych pieniądzach i ekskluzywnej kancelarii, ale na razie jego biuro mieści się... na tylnym siedzeniu samochodu, gdzie spotyka się ze swoimi szemranymi klientami. W książkach Connelly'ego Haller jest przybranym bratem detektywa Hieronymusa Boscha.