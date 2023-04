Weź udział w konkursie BBC First i zgarnij nagrody!

Miłosne wzloty i upadki, skomplikowane związki, niedopowiedzenia i intrygi... tej wiosny zrobi się naprawdę gorąco! BBC First przygotowało dla nas cały wachlarz miłosnych wrażeń: 3 seriale, a każdy z nich ukazujący inny wymiar relacji międzyludzkich:to przewrotna i błyskotliwa opowieść o czwórce sąsiadów uwikłanych w sieć sekretów, ukrytych spojrzeń i niedopowiedzeń. Serial kipi szczerością, seksem i ostrym brytyjskim humorem, lecz sprawy relacyjne traktuje zupełnie poważnie, dotykając takich tematów jak moralność, poczucie winy czy brak szczerości w związku.to dramat historyczny, który przenosi nas do drugiej dekady XIX w. To barwna rodzinna saga, rozgrywająca się w urokliwym nadmorskim kurorcie będącym niegdyś małą wioską rybacką. Tytułowe miasteczko zmienia się równie szybko jak losy bohaterów, targane sprzecznościami, ambicjami i namiętnościami.to serial opowiadający historię trzech kobiet, których życie kręci się wokół rozwodów najbogatszych i najbardziej znanych londyńskich par. To bezkompromisowa opowieść o rodzinie, instytucji małżeństwa i lojalności, w której nie brak miłosnych uniesień, dużych pieniędzy i nieustannej walki serca i rozumu.Sprawdź jakie historie będą rozgrzewały nas w najbliższe miesiące w BBC First i wygraj przepiękne. Zapraszamy do wspólnej zabawy!Pasmo "Wiosna Miłości" tylko w BBC First od środy 12 kwietnia o godzinie 22:00. Zapraszamy!