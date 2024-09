Więcej Paddingtona! Nowy film i serial w drodze

Zobacz zwiastun filmu "Paddington w Peru"

Françoise Guyonnet, prezes StudioCanal Kids and Family Brands, oraz Sissel Henno, szefowa działu sprzedaży, ogłosili plany rozwoju franczyzy podczas odbywającego się w Londynie konwentu. Premiery nowego filmu, zatytułowanego roboczo " Paddington 4 ", oraz serialu telewizyjnego zaplanowane są na 2027 i 2028 rok. W ten sposób uczczone zostanie 70-lecie Paddingtona , który zadebiutował na kartach książki Michaela Bonda w 1958 roku. Pod koniec przyszłego roku na londyńskim West Endzie będzie można zobaczyć też spektakl "Paddington: The Musical".Komedia przygodowa " Paddington w Peru " zadebiutuje na polskich ekranach już w listopadzie. W tytułowej roli ponownie usłyszymy Bena Whishawa . Przypominamy zwiastun: Miś Paddington wraz ze swoją rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!