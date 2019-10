Więcej przygód Alrfeda. "Pennyworth" z drugim sezonem

3 2 1



Stacja Epix zleciła realizację drugiego sezonu serialu. Będzie się on składał z 10 odcinków.Serial inspirowany jest postaciami znanymi z publikacji DC Comics. Tytułowy bohater to Alfred, późniejsza prawa ręka Bruce'a Wayne'a. Tu jest młodym mężczyzną, byłym członkiem SAS, który pracuje dla równie młodego miliardera Thomasa Wayne'a.Zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się w styczniu. Showrunnerem pozostaje Bruno Heller , który wcześniej pracował nad innym serialem inspirowanym postaciami DC Comics,