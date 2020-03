Koronawirus Biuletyn: Dziesiątki seriali i filmów wstrzymanych

Netflix nakazał przerwanie prac na wszystkich amerykańskich i kanadyjskich planach swoich produkcji. W ten sposób wstrzymano zdjęcia m.in. do nowego sezonu. Część produkcji zatrzymano już wcześniej. W przypadku projektów powstających na świecie, o losach każdego z nich Netflix będzie podejmował decyzje oddzielnie. [za: Deadline]AMC nakazało wstrzymanie zdjęć do nowego sezonu. Stacja zdecydowała się również zatrzymać przygotowania do zdjęć do 11. sezonu. Scenarzyści mają jednak dalej pracować nad fabułą odcinków. Będą to jednak czynić zdalnie. [za: Deadline]AppleTV+ zdecydowało się na wstrzymanie prac nad wszystkimi swoimi projektami, do których zdjęcia kręcone są w Ameryce Północnej. Dotyczy to m.in.:. Część produkcji została zatrzymana już wcześniej. [za: Deadline]WarnerMedia Entertainment zdecydowało się na wstrzymanie prac nad wszystkimi serialami, które powstają w Stanach na potrzeby HBO, HBO Max, TNT, TBS i TruTV. Już przerwano prace nad nowymi sezonami. Zaś zdjęcia do drugiego sezonyopóźnią się. [za: Deadline]FX zatrzymało prace na planach czterech swoich seriali. Są to:i ekranizacja komiksu. [za: Deadline]Prace nad ostatnim sezonem serialuzostały wstrzymane. Z kolei ekipapróbuje dokończyć zdjęcia do finałowego sezonu. Prace w tym przypadku mają potrwać jeszcze tylko kilka dni. [za: Deadline]Zdjęcia nad nowym sezonem serialuzostały wstrzymane do odwołania. Podobnie ma się sytuacja z większością tytułów produkowanych przez Warner Bros. TV. Ofiarami są m.in.:. [za: Deadline]Sony zdecydowało się na opóźnienie rozpoczęcia zdjęć do filmu Elle Fanning w rolach głównych. Prace preprodukcyjnie już trwały w Budapeszcie i zostały wstrzymane na co najmniej dwa tygodnie. Telewizyjne ramię studia postanowiło też wstrzymać zdjęcia do ósmego sezonu serialu. [za: Deadline]Sony i Amazon zdecydowały się na przerwanie prac nad serialem fantasy Rosamund Pike . Zdjęcia kręcono w Pradze. Amazon dodatkowo zatrzymało produkcję filmu, która realizowana jest w Budapeszcie. [za: Variety]W Hiszpanii wstrzymano prace na planie filmu. Jego gwiazdami są Penélope Cruz Antonio Banderas . [za: Deadline]Do odwołania przerwano prace nad programami Jimmy'ego Kimmela , Samanthy Bee, Billa Mahera Johna Olivera . [za: Deadline]