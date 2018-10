Wilson i Farmiga w "Annabelle 3"

Gwiazdy cyklu Vera Farmiga dołączyli do obsady horroruPara aktorów ponownie wcieli się w małżeństwo świeckich egzorcystów, Eda i Lorraine Warrenów. Tym razem bohaterowie znajdą się jednak na drugim planie. W filmie pierwsze skrzypce będzie bowiem odgrywać ich córka, Judy ( McKenna Grace ). To ona do spółki z kuzynką i jej przyjaciółką stawi czoła tytułowej demonicznej lalce.Filmy z seriipodobnie jak tegorocznasą spin-offamiDotychczasowe odsłony upiornego uniwersum zarobiły na całym świecie ponad półtora miliarda dolarów.trafi do kin 3 lipca 2019 roku. Za kamerą stanie etatowy scenarzysta serii Gary Dauberman , dla którego będzie to reżyserski debiut.