Wiluś E. Kojot dostanie własny film kinowy

Warner Bros. powraca do pomysłu realizacji filmów na bazie postaci znanych z kultowych kreskówek produkowanych pod wspólnym tytułem. Pierwsza kinowa animacja od czasubędzie nosić tytułJak łatwo się domyślić, głównym bohaterem będzie Wiluś E. Kojot, równie pomysłowy co nieudolny wróg Strusia Pędziwiatra. Czy jego nemezis pojawi się w filmie, tego na razie nie wiadomo. Fabuła będzie dopiero opracowana. Do napisania scenariusza zostali zatrudnieni Jon Josh Silbermanowie . Bracia do tej pory pracowali w telewizji, na przykład przy serialuProducentem animacji będzie Chris McKay , który w Warner Bros. pracuje już od dłuższego czasu. Był m.in. reżyserem filmuWiluś E. Kojot to postać stworzona przez Chucka Jonesa . Po raz pierwszy próbował schwytać Strusia Pędziwiatra w kreskówcez 1949 roku.