ZWIASTUN "Rumours": Co Cate Blanchett, Alicia Vikander i wielki mózg robią w lesie?

"Rumours" – Cate Blanchett, Alicia Vikander i wielki mózg, czyli pierwsza zapowiedź

Co wiemy o "Rumours"?

Skąd znamy Guya Maddina?

Zobaczcie, co tu się...Jak podano, " Rumours " to jedynie poboczny pomysł, który zrodził się podczas pracy nad innym filmem Guya Maddina i braci Johnsonów. Ale na szczegóły na temat tego projektu będziemy musieli poczekać. Rumours " to wspólne dzieło Guya Maddina Galena Johnsona . Film zadebiutował podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.Akcja toczy się podczas szczytu G7. Zgromadzeni na nim przywódcy najbogatszych krajów świata gubią się w lesie, gdzie muszą stawić czoła coraz większym niebezpieczeństwom. Jednocześnie próbują napisać prowizoryczne oświadczenie w sprawie światowego kryzysu.W zapowiedzi trudno nie dostrzec inspiracji twórców, którzy posłużyli się estetyką filmów klasy B. Wygląda też na to, że wygenerowany przez AI mózg "wielkości Volkswagena" będzie dumą całej produkcji.Na ekranie m.in.: Cate Blanchett Do szerokiej dystrybucji film ma trafić w październiku. Guy Maddin to kanadyjski reżyser. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak " Najsmutniejsza muzyka świata ", " Moje Winnipeg ", " Zakazany pokój " czy " Zielona mgła ".