Zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina" zostaną wznowione

Wkrótce - plotki mówią o lipcu - ponownie ruszą zdjęcia na planie 2. sezonu. Produkcja Netflix dołącza tym samym do innych tytułów, których plany zdjęciowe zostaną najpewniej odmrożone - Warner Bros. zapowiada to w przypadku m.in. " The Batman " oraz trzeciej odsłony " Fantastycznych zwierząt... Prace nad serialem zostały wstrzymane nieco później niż w przypadku innych produkcji platformy - a to dlatego, że kręcąca w Wielkiej Brytanii ekipa nie podlegała wówczas rządowym restrykcjom. Brytyjski minister kultury, Oliver Dowden, zapowiedział niedawno, że przemysł filmowy może powoli wznawiać pracę z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności i standardów sanitarnych. Wystarczy więc, że ekipa odpowiedzialna za serial spełni rzeczone kryteria.W kolejnej odsłonie ekranizacji cyklu Andrzeja Sapkowskiego powrócą gwiazdy pierwszego sezonu, przede wszystkim Henry Cavill ) odgrywający tytułową rolę wiedźmina, Geralta z Rivii, a także Anya Chalotra , " Wanderlust ") jako Yennefer, Freya Allan ("Dzień trzeci",) jako Ciri oraz Joey Batey ), ulubieniec fanów serii, jako Jaskier.Showrunnerką realizowanego dla Netfliksa serialu jest Lauren Schmidt Hissrich