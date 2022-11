Znamy pierwszy tytuł z drugiego sezonu serii "Dark Pictures"!

Dzięki potwierdzeniu Dyrektywy 8020 możemy być już pewni tytułów wszystkich odcinków drugiego sezonu, które firma zastrzegła na początku tego roku





Kiedy 3 lata temu Supermassive Games zaczynało swoją nową serię " The Dark Pictures " nie spodziewałem się, że na każdy kolejny "odcinek" będę czekał z utęsknieniem. Teraz kiedy jesteśmy już po finale pierwszego sezonu, nadszedł czas zadać sobie pytanie - co dalej?Dzięki filmowi opublikowanemu przez Gametrailers wiemy, że pierwszy odcinek drugiego sezonu będzie nosił tytuł "Directive 8020" i zabierze nas w przestrzeń kosmiczną. Czy szykuje nam się przygoda w klimatach " Obcego "? A może coś bardziej w stylu " Among Us "? Supermassive Games niejednokrotnie zaskoczyło swoimi zwrotami fabularnymi, więc liczę na to, że otwarcie drugiego sezonu utrzyma poziom.