Graliśmy w "The Dark Pictures: Man of Medan"

"Rozmawiamy z twórcami Man of Medan"

Historię otwiera prolog, podczas którego trafiamy na pokład słynnego statku widmo. Ourang Medan to okręt dobrze znany wszystkim fanom internetowych creepypast i chociaż historia śmierci załogi oraz zatonięcia statku nigdy nie została potwierdzona, a kwestią sporną pozostaje nawet to, czy jednostka w ogóle istniała, dla twórców z Supermassive nie stanowi to przeszkody. Fabuła szybko przeskakuje do współczesności, gdzie jako czteroosobowa grupka przyjaciół pod okiem pani kapitan uczestniczymy w sesji nurkowania, by ostatecznie zderzyć się z dryfującym statkiem widmo. Narracyjna inspiracja filmowymjest tu widoczna jak na dłoni.Rozgrywka wstawia na starą szkołę: mamy tu eksplorację zamkniętych lokacji, poszukiwania kluczowych przedmiotów oraz prosty system scen akcji oparty na wyborach poszczególnych linijek dialogowych i czynności. Ich dobór może doprowadzić do różnych rozwiązań fabularnych, a niektóre postacie dokonać żywota mogą już w pierwszej godzinie gry.Największym zaskoczeniem jest w nowej grze Supermassive wspomniana zabawa w szerszym gronie. Tryb fabularny został wyposażony w możliwość dwuosobowej gry sieciowej oraz swoistego "Hot-seat", gdzie uczestnicy przekazują sobie pada, rozgrywając kolejne partie gry. Miałem okazję sprawdzić ten pierwszy tryb.Przed rozpoczęciem historii zostaliśmy przez organizatorów podzieleni na dwie grupy, które równocześnie uczestniczyły w dwuosobowej sesji. W efekcie niektóre epizody wyglądały z mojej perspektywy zupełnie inaczej. I tak na przykład mój towarzysz miał w programie zwiedzanie podwodnego wraku, podczas gdy ja oporządzałem pokład naszej motorówki i prowadziłem mało pokojowe rozmowy z okolicznymi rybakami szukającymi zaczepki. Wieloosobowe odkrywanie fabuły jest wo tyle ciekawe, że przy pojedynczym ukończeniu gry nie widzimy wszystkich scen, co motywuje do wielokrotnego jej przechodzenia. Nie brakuje też oczywiście etapów rozgrywanych wspólnie, kiedy to każdy z graczy pomaga drugiemu przeszukiwać otoczenie w poszukiwaniu interesujących przedmiotów.Jedynym elementem, który wzbudził moje wątpliwości, była nierówna prezentacja. Brak konsekwentnego poziomu to bolączka praktycznie każdej części wizualnej tej produkcji. Scenki dialogowe, chociaż wyglądają z reguły solidnie, swoje atuty budują głównie na sugestywnym oświetleniu. Warstwa technologiczna prezentuje się natomiast poprawnie, jednak kiedy gra przechodzi z cutscenek w rozgrywkę, niedostatki wychodzą na pierwszy plan. Oprawa graficzna potrafi wtedy uderzyć spowolnieniami w doczytywaniu tekstur i błędami w oświetleniu. Podobnie jest zresztą w temacie performance capture i samego aktorstwa. Postacie pierwszoplanowe z reguły wypadają dobrze, natomiast drugi i trzeci plan momentami wyraźnie zgrzytają. Niedociągnięcia psują ogólne wrażenia, jednak mam nadzieję, że do czasu premiery twórcom uda się załatać przynajmniej część uchybień.Mimo początkowych obaw o fabularną odtwórczość i brak wkładu własnego, twórcy z Supermassive zdołali przekonać mnie do ich produkcji.ewidentnie ma zakusy, by stać się growym odpowiednikiem "The Twilight Zone". Podobno jednocześnie z opisywaną pierwszą częścią cyklu, powstaje aż 5 kolejnych odsłon, związanych ze sobą jedynie postacią sugestywnego narratora. Kibicuję im w tym przedsięwzięciu, ponieważ, przy całej swojej technologicznej niedoskonałości, zdaje się posiadać coś, co w branży gier jest zawsze w cenie – oryginalne pomysły narracyjne.